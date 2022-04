Ministerstvo obrany pomýšlí na letiště v Hradčanech, Ralsko zvažuje žalobu

Nápad na znovuvyužití dnes opuštěného vojenského letiště v Ralsku Hradčanech pro armádní účely je pro obec nemyslitelný.

„Dlouhé roky se snažíme ze sebe setřást punc vojenského újezdu. Nestojíme o jeho obnovení. Toto by nás vrátilo o třicet let nazpět,“ komentuje starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO).

Pobouření v obci vyvolalo prohlášení náměstka ministryně obrany Františka Šulce pro server Novinky.cz.

„Ministerstvo obrany se chystá oslovit hejtmana Libereckého kraje ve věci převodu letiště Hradčany a přilehlých pozemků z důvodu jejich dalšího využití Armádou ČR. I vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci máme zájem rozšiřovat prostory, kde armáda může cvičit,“ uvedl Šulc pro server.

Jestli by letiště Hradčany mělo sloužit pouze pro občasný výcvik nebo by bylo permanentně uzavřené jako záložní letiště pro armádu, ministerstvo blíže neuvedlo.

Letiště Hradčany vzniklo ještě před II. světovou válkou, během ní ho převzala německá Luftwaffe, po ní až do roku 1968 ho využívala opět československá armáda. Tu následně na 23 let vystřídala sovětská armáda, na kterou mají místní obyvatelé dodnes nepříjemné vzpomínky. Sověti navíc po celém území vojenského prostoru napáchali značné ekologické škody, čištění území od munice probíhá dodnes.

Teď rozlehlá plocha letiště, kterou vlastní od roku 2007 Liberecký kraj, slouží jako sportovně rekreační areál. Přes dva a půl kilometru dlouhá betonová plocha láká milovníky inline bruslení, vyznavače paraglidingu s použitím navijáku, cyklisty, turisty, své zázemí tu má i Aeroklub Hradčany.

„Návrat armády by pro nás znamenal likvidaci. Museli bychom skončit. Nikdo z ministerstva nás ale nekontaktoval. Netuším, jak si to představují,“ sdělil předseda aeroklubu Radim Janda.

Starosta: Pro místní by to byla katastrofa

Podrobnosti o záměru nemá ani starosta Ralska. O tom, že ministerstvo obrany má s letištěm své plány, se dozvěděl z médií.

„Pro místní lidi by to byla katastrofa, omezila by se jejich práva a majetky. Dráha je jen pár set metrů od obytných domů. Zabrání letiště armádou by znamenalo vyvlastnění soukromých pozemků a nemovitostí v jeho okolí a bourání domů v městské části Hradčany. Nemluvě o hluku a dalších dopadech při obnovení provozu. Po odchodu Sovětů se stát zbavil odpovědnosti za vzniklé ekologické zátěže a nechal to na obcích. Investovaly se tu stovky milionů do revitalizace a teď by to zase měla převzít armáda? Budeme se bránit i žalobou,“ zdůrazňuje starosta Tůma. Město už také zveřejnilo petici, kterou jen za první den podepsalo několik stovek lidí.

Liberecký kraj jako vlastník letiště ale tvrdí, že je o jeho případném využití armádou připraven jednat. „Oficiálně nás nikdo neoslovil, ale doslechli jsme se o tom. Osobně mi to jako úplně zcestná myšlenka nepřijde. Pokud to bude aktuální, budeme jednat, jak to majetkově vyřešit,“ řekl ekonomický náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti). Kraj letiště získal bezúplatně, investoval do něj ale miliony korun.

Kraj je připraven jednat

Návrat letiště armádě by ale mohl znamenat i omezení rozvojových plánů v oblasti turistiky, která se tu poslední roky preferovala. „Letiště sousedí s CHKO Kokořínsko, hned vedle je přírodní rezervace Hradčanské rybníky. Kdyby se tu jen pár dnů v roce konalo vojenské cvičení, asi by to tak velký problém nebyl. Otázkou je, jaká omezení by nastala, kdyby to mělo být normální vojenské letiště. Ale nemáme žádné informace,“ zmínila ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

Podle náměstka Miklíka je ale třeba zvážit, co má větší prioritu. „Umím si představit i využití letiště pro solární elektrárnu. Mohla by to být jedna z cest jak čelit energetické krizi. Stejně tak chápu aktuální problémy související s pocitem ohrožení naší bezpečnosti a tím pádem zájem armády o toto letiště,“ řekl Miklík.

Ani hejtman Martin Půta (SLK) se jednání s ministerstvem obrany nebrání. „Celý prostor Ralska považuji za významnou rozvojovou plochu, do které jsme investovali stovky milionů. Aktuálně jednáme o investici do obnovitelných zdrojů a výroby vodíku pro potřeby veřejné dopravy v kraji. S obnovou letiště v našich plánech nepočítáme. Ale chápu, že ruská agrese na Ukrajině je vážným důvodem pro diskusi o jeho možném využití pro armádu. Jsme připraveni o tom jednat. V každém případě ale do jednání zapojíme i místní samosprávu a obyvatele,“ řekl Půta.