Zpustlý lesík vyhledávali bezdomovci, Liberec místo něj zřídí lesopark

„Je to dlouho slibovaný projekt, s tamním osadním výborem jsme to začali řešit už před osmi lety, ale nebyly na to stále peníze. Jsem rád, že se konečně ledy hnuly,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

„Sídliště Dobiášova je největší v Liberci a hezkých zákoutí tam mnoho není. Proto chceme vybudovat lesopark, který lidem zpříjemní jak cestu směrem do Zeleného údolí, tak bude sloužit pro odpočinek. Inspirací nám byl nedaleký lesopark ve Vratislavicích, který je veřejností velmi oblíben,“ přiblížil.

Rada města už odsouhlasila peníze na prořezání lesíku, který je značně zarostlý. Kácení a arboristické ošetření stávajících stromů bude stát kolem 200 tisíc korun. Firma Spantik CZ to musí stihnout do konce března, kdy končí období vegetačního klidu.

Na sadové úpravy pak naváže budování cestiček. „Musí se tam provést modelace terénu včetně opěrných zdí, ovšem ještě předtím se musíme zbavit těch hromad komunálního a stavebního odpadu. U cestiček pak budou lavičky a také různé herní prvky pro děti jako šplhací sestava, vyhlídka se skluzavkou a podobně a také workoutové prvky pro protažení těla. Myslím, že výsledek se bude lidem hodně líbit, dost na tom spolupracujeme s osadním výborem v Rochlici,“ přiblížil Šolc.

Náklady na síť cest a mobiliář včetně úprav terénu spočítala radnice na více než čtyři miliony korun.

Lesopark pod sídlištěm Dobiášova ale není jediným místem, které se rozhodlo město zvelebit. Aktuálně se k lepšímu mění i lesopark Fibichova v Lidových sadech poblíž zoologické zahrady.

Tomu dlouhé roky neřekli místní jinak než džungle. V minulosti to přitom byla součást parku bývalého Léčebného ústavu v Lidových sadech. Přerostlá džungle ale nikoho k procházce nelákala, vlastně by tam přes houští a spadané stromy ani nikdo neprošel. Teď už je lesopark prořezaný a nově je v něm uděláno šest vodních tůní.

„Lesopark bude průchozí až k areálu Lidových sadů a zoologické zahradě. Počítáme tam i s naučnou stezkou, na které má spolupracovat právě Zoo Liberec,“ dodal Šolc.