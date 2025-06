„Je to jednoduché. My jsme byli připravení otevřít, ale vzhledem k tomu, že zde neproběhla kolaudace, což jsme se dozvěděli včera, musíme všechno zrušit. Nemůžeme v tom zázemí provozovat nic, je to zkrátka nezkolaudovaná stavba,“ vysvětlil ve čtvrtek Jan Vondrák, předseda spolku Lesní koupaliště, který má vodní plochu a její okolí dlouhodobě v nájmu.

„Kolaudaci musí vždycky provádět vlastník objektu, v tomto případě město. Probíhá po předání stavby, která se předala zhruba dva a půl měsíce zpátky. V tu chvíli se to mohlo rozjet a to se prostě bohužel nestihlo. To je fakt, do kterého jsme byli k našemu neštěstí uvržení a už jsme nemohli být nijak součinní,“ dodal Vondrák.

Podle vedení města jsou na vině podrobnější požadavky hygieniků. „Krajská hygienická stanice si vyžádala dodatečné podrobnější rozbory vody pro provoz bufetu a zázemí plovárny, proto se otevření nově vybudovaného zázemí posouvá na příští týden. Termín pak záleží na výstupu rozborů z hygieny,“ řekla tisková mluvčí města Jana Kodymová.

Brigádnici přišli o práci

Posunout se kvůli problémům musí nejen spuštění provozu nového zázemí, ale i slavnostní zahájení letošní koupací sezony. Na páteční podvečerní akci měli totiž plavci jako již tradičně společným skokem do vody odstartovat léto. Součástí programu bylo také divadelní představení pro děti i koncert písničkářky a komičky Natálie Schejbalové alias Tali.

„Od zítra až v podstatě do konce léta máme nasmlouvané brigádníky a provozního. A oni teď nebudou mít co dělat. Platíme energie, máme všechno nakoupené a provoz zkrátka nejede. Když to půjde dobře, všechno se snad rozjede za několik dní, nejpozději do prázdnin. Během června musíme stoprocentně otevřít, to prostě jinak nejde,“ předeslal za spolek Jan Vondrák.

Zpráva zaskočila i řadu lidí, kteří chtěli dorazit. „Na letošní otevření Lesního koupaliště jsme se těšili, měli naplánované setkání s přáteli. Náhlé zrušení akce den před konáním mě zamrzelo, zejména v kontrastu s tím, že důvod pořadatelé bohužel tušili předem. Je to škoda, počasí je takřka letní, koupaliště funguje, ale nyní všem zcela chybí zázemí, nejen stánek s občerstvením, ale i třeba WC. Snad se vše podaří zprovoznit alespoň dodatečně, protože podoba nového zázemí se povedla,“ svěřil se Michal Pavlíček, který plánoval přijet z Jablonce nad Nisou.

Bistro, sprchy, převlékárny

Na nové zázemí oblíbeného Lesního koupaliště čekají místní roky. Díky hlasování občanů v participativních rozpočtech i soukromým dárcům se zde nejprve dělaly jen menší a pro návštěvníky spíše nepatrné změny. Loni se vedení města rozhodlo projekt dotáhnout a zafinancovat ze svého rozpočtu. Celkem už se zde proinvestovalo zhruba osm milionů korun.

Nové zázemí koupaliště má návštěvníkům poskytnout především větší komfort. Původní skromný kiosek nahradilo důstojné bistro s krytým posezením. Provizorní mobilní záchody zase čisté toalety, sprchy, převlékárny i skříňky. „Teď řešíme, jak zajistit takové zázemí, jaké tam bylo dřív. Potřebujeme alespoň ty mobilní záchody, které už jsme samozřejmě odvezli,“ poznamenal Vondrák.

V době, kdy se liberecký bazén i přehrada rekonstruují, je koupaliště v Lidových sadech jednou z mála přístupných vodních ploch ve městě. Vstup do areálu bude pro plavce nehledě na uzavřené zázemí i nyní stále možný.