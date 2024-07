Lesní koupaliště vyhlíží proměnu. Získá novou budovu, sprchy i převlékárny

Budoucnost Lesního koupaliště v Lidových sadech vypadá zase o něco lépe. Oblíbené letní místo Liberečanů by mělo každým dnem znát jméno firmy, která dokončí stavbu zázemí kultovní plovárny tak, jak je to již léta v plánu. Kompletně hotovo by mohlo být začátkem letní sezony roku 2025.