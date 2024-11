Začíná proměna Lesního koupaliště, otužilcům bude i dál nabízet ledovou lázeň

„Postavíme zábrany, oplocení a začneme dělat další kroky. Pro nás je stěžejní, abychom měli zastřešený a uzavřený objekt. To je teď priorita číslo jedna, která vyžaduje nějaký čas,“ prohlašuje při zahájení stavby Aleš Pechočiak, jednatel liberecké firmy 1ku1.

Až do jara příštího roku bude areál provizorně ohraničený, jeho provoz to ale neomezí. Opatření má zabránit tomu, aby lidé nechodili do rozestavěného domu a nikomu se nic nestalo.

„Zároveň plánujeme vyndat pár laviček, které jsme tady na brigádách sestavovali, aby si lidé měli kam sednout, když se třeba převlékají po koupání. Snažíme se to udělat tak, aby to pro návštěvníky bylo co nejméně bolestné,“ ujišťuje Jan Vondrák, předseda spolku Lesní koupaliště a architekt z ateliéru Mjölk.

Nové bistro by mělo mít otevřeno i za nepříznivého počasí. Provoz koupaliště by se tak díky tomu mohl prodloužit do pozdějších částí roku. „Součástí projektu je třeba veřejná sauna a standardní nutné zázemí jako toalety, sprchy a převlékárny nejen pro plavce, ale třeba i pro běžce,“ vyzdvihuje možnosti využití areálu předseda spolku, zatímco se za jeho zády ve vodě střídá jeden otužilec za druhým.

„Chodím sem pravidelně sám, s kamarády nebo s přítelkyní jednou týdně celý semestr. Takže září, říjen a zima už je pak teda trošku hard core. Určitě to ale pomáhá na imunitu, vloni jsem třeba nebyl vůbec nemocný,“ líčí jeden z nich, pro kterého je otužování součástí přípravy v běžeckém lyžování.

„Je to tu super, líbí se mi, jak je koupaliště zasazené v přírodě a těším se, jak bude vypadat po rekonstrukci. Sauna a převlékárny zní super,“ dodává.

Koupaliště zdarma, sauna placená

Nehledě na chystané úpravy by mělo být Lesní koupaliště i nadále volně přístupné. „Vzhledem k tomu, že bude areál spravovat personál, možná i ve větším počtu, tak bychom ale rádi dohlíželi na to, aby tu byl větší pořádek. Doteď jsme si například nemohli dovolit plavčíka nebo správce, protože by si na sebe zkrátka nevydělali,“ přiznává Vondrák a poznamenává, že chystaná sauna bude placená.

„Ta musí fungovat na komerční bázi. Z vydělaných peněz se zaplatí lidé, zvedne se nabízený servis a budeme se moct rozvíjet dál,“ vysvětluje jeho kolega z ateliéru i ze spolku Jan Mach.

Vzhledem k aktuálně uzavřenému plaveckému bazénu a vypuštěné přehradě Harcov je Lesní koupaliště dlouhodobě hojně navštěvovaným místem. Navzdory již proinvestovaným několika milionům korun plánuje vedení Liberce v areálu další drobné investice.

„Doplníme sem ještě nějakou cvičící sestavu a v plánu je také překvapení ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci,“ nastiňuje další kroky náměstek primátora pro architekturu a veřejný prostor Jiří Janďourek.