Za oranžovou vodu v koupališti mohly řasy, oblíbené místo otužilců je už čisté

„Ve spolupráci s Laboratoří chemických sanačních procesů liberecké univerzity jsme zjistili, že se ve vodě v hojném počtu vyskytovaly mikroskopické řasy zlativky,“ říká mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.

Ačkoliv mohli otužilci na kůži pozorovat vrstvu slizu, případně identifikovat zápach po rybině, zdravotní potíže v tomto případě nehrozily.

„Vzhledem k doporučené době strávené v chladné vodě do tří minut a k obecnému doporučení, že je otužování vhodné pro zdravé jedince, a naopak není doporučováno osobám s kardiovaskulárními problémy a vysokým krevním tlakem, jsme riziko zdravotních potíží zhodnotili jako nízké,“ potvrzuje Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice.

Příčinou výskytu řasy mohla být silná vrstva ledu na hladině nebo přesunutí kolonie zlativek do nižších vrstev vodní nádrže.

Oranžová barva vyprchala

Podle Státního zdravotního ústavu se řasa častěji objevuje právě v chladnějším období a její výskyt je spojován s čistějšími vodami. Při opakované kontrole krajskou hygienou už oranžová barva nebyla příliš zřetelná.

„Minule jsem byl jinde, ale teď už to vypadá, že je všechno v pořádku. Voda je čistá, nic takového jako během února tu vidět ani cítit není. Dno už se mi také nezdá slizké, jako bylo,“ popisuje nyní kvalitu vody jeden z přítomných otužilců.

„S otužováním jsem začal v období pandemie, kdy bylo najednou více prostoru na nové věci, a jiné aktivity byly naopak omezené kvůli vládním opatřením. Navíc to byl mezi lidmi velký boom zásluhou Wima Hofa,“ dodává.

Nejčastějším lákadlem je pro otužilce příslib zvýšené obranyschopnosti organismu, snížení stresové zátěže i lepší nálada.

„Má to hodně pozitivních efektů, znám ale i lidi, kterým to neprospělo. Já se chodím koupat minimálně dvakrát týdně buď sem, nebo do liberecké přehrady,“ dodává otužilec.

Vodní nádrž Harcov je však v současné době vypuštěná z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Po dobu dvou let se bude opravovat její hráz a zdi podél cesty.

Mezi další oblíbená místa otužilců patří například Vesecký rybník, řeka Jizera v Semilech nebo jablonecká Vodní nádrž Mšeno.