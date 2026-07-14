Už žádné nánosy bahna po deštích. Oblíbené koupaliště ochrání systém jam a tůní

Práce tu potrvají přibližně tři týdny. Po dobu úprav musí lidé počítat s dočasným omezením pohybu v některých částech lesa a jeho okolí.
„Lesní koupaliště je jedním z nejcennějších míst, která v Liberci máme. Chceme, aby si ho lidé mohli užívat bez obav, že po každém přívalovém dešti skončí pod nánosy bahna. Proto jsme zadali kolegům z městských lesů, aby zajistili tato přírodě blízká opatření, která pomohou nejen koupališti, ale i celé lokalitě,“ podotkl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.
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Podle něj se tím zlepší zadržování vody v krajině, ochrání les a zvýší odolnost území vůči extrémním srážkám. Nová opatření mají podle města několik hlavních přínosů. Patří mezi ně zpomalení odtoku vody a její lepší vsakování, zlepšení podmínek pro lesní ekosystém, omezení eroze a snížení splavování zeminy do koupaliště i stabilnější čistota vody po deštích.
„Toto krátké omezení pohybu v lokalitě bude vyváženo dlouhodobým přínosem pro krajinu i rekreační využití Lesního koupaliště,“ uzavřel Janďourek.
Lesní koupaliště leží v lese.
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