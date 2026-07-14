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Už žádné nánosy bahna po deštích. Oblíbené koupaliště ochrání systém jam a tůní

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  16:22
Městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme Jizerky v okolí nádrže vybudují...

Městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme Jizerky v okolí nádrže vybudují desítky takzvaných systémů jáma – hráz, nové svodnice a celkem patnáct tůní. | foto: Městské lesy

Cílem je ochránit jeho vodní plochu před přívalovými dešti, a tak zabránit...
Lesní koupaliště v Liberci zahájilo sezonu hromadným skokem do vody. (2. června...
Lesní koupaliště v Liberci zahájilo sezonu hromadným skokem do vody. (2. června...
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Město Liberec upraví v červenci okolí Lesního koupaliště. Cílem je ochránit jeho vodní plochu před přívalovými dešti, a tak zabránit splavování zeminy. Městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme Jizerky v okolí nádrže vybudují desítky takzvaných systémů jáma – hráz, nové svodnice a celkem patnáct tůní.

Práce tu potrvají přibližně tři týdny. Po dobu úprav musí lidé počítat s dočasným omezením pohybu v některých částech lesa a jeho okolí.

„Lesní koupaliště je jedním z nejcennějších míst, která v Liberci máme. Chceme, aby si ho lidé mohli užívat bez obav, že po každém přívalovém dešti skončí pod nánosy bahna. Proto jsme zadali kolegům z městských lesů, aby zajistili tato přírodě blízká opatření, která pomohou nejen koupališti, ale i celé lokalitě,“ podotkl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

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Podle něj se tím zlepší zadržování vody v krajině, ochrání les a zvýší odolnost území vůči extrémním srážkám. Nová opatření mají podle města několik hlavních přínosů. Patří mezi ně zpomalení odtoku vody a její lepší vsakování, zlepšení podmínek pro lesní ekosystém, omezení eroze a snížení splavování zeminy do koupaliště i stabilnější čistota vody po deštích.

„Toto krátké omezení pohybu v lokalitě bude vyváženo dlouhodobým přínosem pro krajinu i rekreační využití Lesního koupaliště,“ uzavřel Janďourek.

Lesní koupaliště leží v lese.

Lesní koupaliště leží v lese.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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