Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

Autor:
  11:37
Nenutí zde děti dojídat jídlo, když nemají hlad. Nemusejí ani potlačovat emoce nebo být stejné jako ostatní. Lesní klub Muhu v Dobré Vodě na Jablonecku funguje osmým rokem. Po otevření městské lesní školky Venku v nedaleké Proseči nad Nisou mu ale zásadně ubylo dětí a existence klubu je tak ohrožená.

„Situace je poměrně tristní a zdá se, že klub pomalu spěje ke svému konci, ač se snažíme zuby nehty o jeho udržení,“ líčí předsedkyně spolku Muhu Ines Lásková, podle níž se jejich spolek bez dotací či darů nemůže městské školce finančně rovnat.

„Na město jsme se samozřejmě obrátili s dotazem, zda by byla nějaká podpora možná, ale jelikož nejsme dětská skupina, nárok nemáme na nic,“ konstatuje.

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s přírodními materiály, v klubu je vedou k samostatnosti.
Lesní klub Muhu v jablonecké Dobré Vodě přišel o polovinu dětí a bojuje o přežití.
Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s přírodními materiály, v klubu je vedou k samostatnosti.
Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s přírodními materiály, v klubu je vedou k samostatnosti.
9 fotografií

Pro srovnání – ve školním roce 2025/26 platí rodiče za pobyt dítěte v Muhu 7 500 korun měsíčně, v MŠ Venku 1 500 korun. Na školní rok 2026/27 se paušální pobytné v Muhu zvýší pro nováčky na devět tisíc korun měsíčně a pro stávající frekventanty na osm tisíc korun. Kolik se bude platit v MŠ Venku, zatím Jablonec coby zřizovatel neschválil, o ceníku na následující rok rozhodne nejpozději do konce června.

Vlivem otevření MŠ Venku a také nepříznivého demografického vývoje se podle Láskové z původního počtu dětí dostali v Muhu na nynější polovinu.

„Pokud jde o finanční stránku, konkurovat městské lesní školce určitě nemůžeme. Jelikož nespadáme pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ani pod město, a jsme soukromý neziskový subjekt, tak jsou veškerý provoz a platy hrazeny pouze a jen z vybraného školkovného od rodičů,“ popisuje dále Lásková. Tento postup je pro ně ale při současném počtu dětí dlouhodobě neudržitelný.

Úspěch městské školky

Oproti tomu MŠ Venku, která pojme 18 dětí, byla plná ještě před tím, než na louce v Proseči vyrostlo její zázemí. Letos měli osm volných míst. Podle Jany Fričové, mluvčí Jablonce nad Nisou, přišlo během zápisu osmnáct přihlášek. Tedy o deset více, než mohli přijmout.

Holínky, čepice a pracovní rukavice. Děti z lesní MŠ chodí ven za každého počasí

„Jednotlivé věkové kategorie musí být zastoupeny rovnoměrně, aby se vytvořily podmínky pro mezigenerační učení a podporu spolupráce starších a mladších dětí,“ vysvětluje Fričová, podle níž město přispívá rodičům dětí, které navštěvují dětské skupiny, měsíčně tisíc korun.

„V letošním školním roce jsme tuto podporu poskytli na sedm dětí, které navštěvují Lesní klub Muhu, v celkové výši 43 tisíc korun,“ doplňuje.

Problémy s obsazeností

Jablonec zřizuje dvě alternativní mateřské školy, kromě zmíněné MŠ Venku také MŠ Montessori v Zámecké ulici. O obě je větší zájem, než jaký dokážou uspokojit. Rozšiřování MŠ Venku ale aktuálně magistrát neplánuje, stejně ani otevření další lesní mateřské školy.

Podle Fričové by mohl problém Lesního klubu Muhu spočívat v tom, že nejde o dětskou skupinu s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které uděluje úřad práce. „To znamená, že nedostává příspěvek na provoz dětských skupin a úhrada za tuto službu tak může být pro některé rodiny finančně nedostupná,“ vysvětluje mluvčí radnice.

Ostatně i ona poukazuje na nepříznivou demografii, na volná místa v mateřských školách i na záměr MŠMT omezit dětské skupiny na cílovou skupinu dětí do čtyř let věku. To podle ní přinese dětským skupinám větší problémy s obsazeností. A nejen to. „Některé v důsledku toho pravděpodobně i zaniknou,“ dodává Fričová.

Vedení k samostatnosti

Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s přírodními materiály, v klubu je vedou k samostatnosti.

„Jsme bez tekoucí vody a elektřiny, takže děti pomáhají se dřevem, zatápěním, nošením vody. A vědí, že ve školce nestačí otočit kohoutkem, ale je potřeba něco víc. A tím se stávají odolnějšími a sebevědomějšími,“ říká Ines Lásková.

Podle ní se snaží Muhu všemožně zviditelnit a dostat do povědomí veřejnosti, organizují doprovodné akce jako trhy či stezky pro děti. Také jednají s městem o případném pronájmu městského pozemku, což by mohlo klubu ulevit. „Momentálně jsme na pozemku soukromníka, ale dohoda se zdá být v nedohlednu,“ uzavírá Lásková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Restaurátoři dolovali lebku z betonu šestnáct hodin, výslech urychlil růženec

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Přes šestnáct hodin zabralo restaurátorům dostal lebku z betonového sevření. Pomohly jim i snímky z rentgenu a CT. Restaurátoři se pokusí do lebky zakomponovat i drobné části, které se z ní při...

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na...

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

Jablonec - Liberec 2:1, derby pro domácí. Kováčův tým neuhrál v nadstavbě ani bod

Jablonecký obránce Nemanja Tekijaški s míčem před Patrikem Dulayem z Liberce

V nedělním podještědském derby už šlo pouze o prestiž. Poslední severočeský souboj sezony 2025/26 ve fotbalové Chance Lize nakonec dopadl lépe pro Jablonec, který na domácím hřišti porazil oslabený...

24. května 2026  13:30,  aktualizováno  16:21

Liberecký velkopekař plánuje nový provoz. Opozice nesouhlasí a volá po bytech

Jiří Bláha u pozemku, kde by chtěl postavit novou pekárnu. Práci by tu našlo...

Liberečtí zastupitelé schválili záměr nabídnout k prodeji městský pozemek na Kunratické ulici. O něj projevil zájem podnikatel a bývalý poslanec za ANO Jiří Bláha. Část politiků však nesouhlasí a...

24. května 2026  8:21

Letiště v Ralsku obsadily tisíce dětí, které si při blackoutu poradí i bez mobilu

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by...

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by navzdory nízkému věku zvládli možná lépe než dospělí. Přes tři tisícovky mladých skautů z Evropy během víkendového...

23. května 2026  19:45

Na Jablonecku zemřel pětatřicetiletý motocyklista, střetl se s osobním autem

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě na Jablonecku zemřel v pátek odpoledne zhruba pětatřicetiletý motocyklista. Na silnici 10 mezi Tanvaldem a Železným Brodem se střetl s osobním autem. Informoval o tom regionální...

23. května 2026  8:52

Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska

Premium
Roman Červenka hrál ve Fribourgu i s Michalem Birnerem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V klubu strávil dva roky. A během povídání velmi brzy poznáte, jakou v něm zanechaly výraznou stopu. Když bývalý útočník a dnes sportovní ředitel Liberce Michal Birner začne o Fribourgu vyprávět,...

23. května 2026

Pozemky ve skiareálu Bedřichov nepůjde zastavět, rozhodli místní v referendu

Pozemky sjezdovky Malinovka a stavba Lidového domu v Bedřichově (8. října 2024)

Pozemky ve skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze...

22. května 2026  21:36

Lidé v Bedřichově v referendu rozhodují o zastavění pozemků ve skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes v referendu rozhodují, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o...

22. května 2026  13:37

Improvizátoři odehrají na gauči show bez scénáře, diváci rozhodnou o ději

Improvizační skupina Imjoy

Jablonecký klub Stage hostí v sobotu večer improvizované představení divadelního spolku Imjoy. Celá show se odehraje na gauči, a to bez scénáře a připraveného plánu. A diváci rozhodnou, co bude dál.

22. května 2026  11:38

Dotace jsou na dostavbu univerzitní budovy, z ní ale po demolici moc nezbylo

V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí...

V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí komplikace. Z budovy E2, která měla projít rekonstrukcí za téměř půl miliardy korun bez daně, toho totiž po loňské demolici moc...

21. května 2026  13:17

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

21. května 2026  10:43,  aktualizováno  11:26

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

20. května 2026  21:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.