Novodobí nájezdníci neboří hrady. Čtyřkolkáři jsou hrozbou nejen pro les

„Při jízdě pod stráň museli přejet potok. Pro čtvrtého řidiče ale byl svah asi moc těžký. Nedokázal ho vyjet a k ostatním se dostal po cestě,“ tvrdí houbař. „Právě po ní jsem šel a musel jsem se z ní rychle uklidit. Řidič vůbec nezpomalil. Nevím, co by se stalo, kdybych neuhnul. Čtyřkolkáři si mě všimli. Byl jsem od nich asi padesát metrů. Věděli, že v lese nemají co dělat a dávali pozor, jestli je náhodou nefotím. Což mě ale ani nenapadlo. Čtyři na jednoho mně připadalo moc. Snažil jsem se jen co nejrychleji zmizet z jejich dosahu,“ říká muž, který si nepřeje být jmenován, aby neměl s čtyřkolkáři problémy.