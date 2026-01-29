Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora

Autor: ,
  12:31
Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení. V souvislosti s případem s krycím názvem Haka požádala státní zástupkyně zároveň o vydání dvou cizinců k trestnímu stíhání.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Při akci Haka policie zajistila laboratoř na výrobu metamfetaminu, 12 kilogramů tablet s pseudoefedrinem, kokain, ketamin, červený fosfor, léky s hormonálním účinkem, dvě krátké zbraně a jednu dlouhou, 661 kartonů nekolkovaných nebo padělaných cigaret, falešné osobní doklady, odcizené registrační značky, mobilní telefony a notebooky. Dále zajistila 14 automobilů a finanční prostředky v celkové výši bezmála devět milionů korun.

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí.
Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí.
Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí.
Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí.
19 fotografií

S nelegálním dovozem léků pro výrobu pervitinu pomáhala podle policie hlavnímu organizátorovi i jeho matka.

„Do Polska nejdříve cestovala autem se svým synem. Při náhodné kontrole měli v plánu tvářit se, že jedou nakoupit potraviny. O ty ale ve skutečnosti nešlo. Šestačtyřicetiletý muž měl v Polsku získávat léky s pseudoefedrinem nebo červený fosfor, tedy základní suroviny k výrobě pervitinu. Opatřovat je měl i v České republice,“ doplnila mluvčí národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Zapojení matky podle kriminalistů postupně rostlo. „Kurýrní vozidla nebo bankovní účty byly vedeny na její jméno, měla také přechovávat léky s obsahem pseudoefedrinu. Když její syn přišel o řidičský průkaz, stala se podle zjištění detektivů řidičkou a později i kurýrkou. Několik cest měla žena podniknout dokonce sama,“ uvedla Šmoldasová.

Falešný polep na autě

Muž podle ní postupně vybudoval skupinu, kterou tvořili kurýři, prodejci i odběratelé léčiv k výrobě pervitinu. Odvrátit pozornost policie se snažili různě – jeden z kurýrů například k pašování poskytl auto s polepem distributora potravin.

Policie uvedla, že skupina obchodovala především s léky obsahujícími pseudoefedrin, často řádově v desítkách kilogramů, a také s červeným fosforem. Obojí jsou základní suroviny k výrobě pervitinu takzvanou českou cestou. Z Polska také podle kriminalistů dováželi nekolkované a padělané cigarety.

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Léky s pseudoefedrinem prodávala skupina za 45 tisíc až 70 tisíc korun za kilogram. Cena čistého pseudoefedrinu byla vyšší, nákup byl údajně za 200 tisíc, další prodej za 300 tisíc korun. Cena pervitinu se pak pohybovala kolem tisíce korun za gram, při odběru většího množství to bylo i méně.

Podle obžaloby se organizátor podílel na dovozu více než 200 kilogramů tablet s pseudoefedrinem, ze kterých lze vyrobit téměř 40 kilogramů metamfetaminu. Sám údajně prodal nejméně 18 kilogramů čistého pseudoefedrinu, jenž může sloužit k výrobě více než 13 kilogramů metamfetaminu; a také 13 kilogramů červeného fosforu, který lze použít k výrobě téměř 40 kilogramů metamfetaminu.

Podle policie se podílel i na dovozu a prodeji více než milionu cigaret a zkrátil tím daň téměř o osm milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Budoucí podoba nové silnice

Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....

Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala...

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení. V...

29. ledna 2026  12:31

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...

29. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  10:10

OBRAZEM: Vzpomínky na budoucnost. Umělci na přehlídce představí desítky modelů

Týmy sklářů, bižuteristů i uměleckých škol dnes v Jabloneckém Eurocentru...

Týmy sklářů, bižuteristů i uměleckých škol ve středu večer v Jabloneckém Eurocentru představí celkem sedmdesát modelů. Módní přehlídka s podtitulem Vzpomínky na budoucnost propojí tradiční jablonecké...

28. ledna 2026  16:41

Na sjezdovce dávejte pozor jako v autě. Srážky jsou horší, líčí náčelník horské služby

Premium
David Savický z Horské služby Jizerských hor

Zimní nadšence lákají hory na sjezdovky i běžkařské tratě. Spolu s nimi přibývá i práce pro horskou službu. Její členové vyrážejí k úrazům na sjezdovkách, do lesů i na odlehlé hřebeny. Náčelník...

28. ledna 2026

Výjimečná příležitost pro lyžaře. Otevírá se legendární sjezdovka Pod lany

Na sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. (28. ledna 2026)

Na legendární sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. Sezona v libereckém Skiareálu Ještěd je zatím vydařená díky vhodným klimatickým podmínkám a dostatku sněhu. Červená sjezdovka bude pro...

28. ledna 2026  13:35

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:15

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

27. ledna 2026  16:46

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

27. ledna 2026  16:31

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Kdo postaví skatepark? Zakázku za 50 milionů město marně soutěžilo už sedmkrát

Park s překážkami se v České Lípě snaží postavit už několik let. Nyní vypsali...

Obyvatelé České Lípy si na nový skatepark počkají. Výstavba se znovu vzdálila, protože radní nemohou sehnat dodavatele, který by sportoviště za více než 50 milionů korun vybudoval. „Město se...

27. ledna 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Konec vyhrazených stání v Liberci? Je jich příliš, město upraví systém parkování

Vyhrazená parkovací místa v libereckých Rochlicích. (26. ledna 2026)

Ještě loňský rok si někteří Liberečané mohli před domem zaplatit vlastní parkovací místo označené registrační značkou. Od nového roku to už ale neplatí. Magistrát vydávání těchto stání zastavil....

26. ledna 2026  14:58

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

26. ledna 2026  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.