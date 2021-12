Lékařská pohotovost na Frýdlantsku je v ohrožení, chybějí lékaři

Lékařská pohotovost funguje ve Frýdlantě sedm dní v týdnu. Od pondělí do čtvrtka od 18 do 21 hodin, v pátek od 17 do 21 hodin a o víkendu a ve svátcích od 9 do 18 hodin. Ve službách se však točí z Frýdlantska v současnosti jen pět lékařů. Další se do služeb nehlásí.

„Situace už je dlouhodobě neúnosná, do konce roku je neobsazena řada služeb. Chci apelovat na morální kredit praktických lékařů, aby se dobrovolně zapojili a snažili se lékařskou pohotovostní službu poskytovat, a to zejména mimo svoji obvyklou pracovní dobu,“ vyzývá krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Právě kraj ze zákona zodpovídá za organizaci a zajištění lékařských pohotovostí. Praktikům z Frýdlantska i dalším zdravotnickým společnostem, které ve výběžku fungují, proto poslal dopis s apelem na jejich profesní i morální čest, aby svůj přístup k pohotovostním službám přehodnotili.

„Samozřejmě že stále preferujeme dobrovolné rozhodnutí zapojit se do pohotovostních služeb, což by měla být morální povinnost každého lékaře vůči svým pacientům. Pokud ale nedojde k výraznému zlepšení, bude od ledna 2022 praktikován model automatického vypsání všech poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství do jednotlivých služeb, bez ohledu na cokoliv. Na jednotlivých poskytovatelích pak bude, aby si služby případně vzájemně měnili,“ stojí doslova v dopise.

V případě, že by ani tento model nefungoval, bude kraj jednat o zrušení pohotovosti ve frýdlantské nemocnici. Pacienti by pak byli odkázáni se svými akutními potížemi na pohotovost v Liberci.

„To si pochopitelně nikdo nepřeje. Liberecká nemocnice je i tak přetížená, obzvlášť teď kvůli covidovým pacientům. Nemluvě o potížích s dopravou z Frýdlantska do Liberce. Ale ta situace, kdy se tu na službách točí dokola jen pár lidí, už je doopravdy neúnosná. Je mi jich opravdu líto. Dělají i práci za ostatní. Přitom je tady aspoň dalších patnáct doktorů, kteří by mohli pomoci,“ poukazuje starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který také připojil svůj podpis pod výzvu.

Pomoc z krajské nemocnice

Aby se pohotovost ve Frýdlantsku udržela, vypomáhají třemi službami v týdnu i lékaři z Krajské nemocnice Liberec.

„Nelze ale donekonečna chtít po liberecké nemocnici, aby suplovala povinnost praktických lékařů. Zvlášť teď, kdy jsou tam všechny personální síly upřeny na péči o pacienty s covid-19. A desítky tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku si jistě také zaslouží, aby do Liberce nemusely jezdit,“ apeluje radní Richter a zároveň upozorňuje na zákonnou povinnost poskytovatele zdravotních služeb, aby se na žádost kraje podílel na zajištění pohotovostní služby mimo svou pravidelnou ordinační dobu a také bez ohledu na to, zda je či není smluvním poskytovatelem zdravotní pojišťovny.

Lékařská služba první pomoci přitom měla ve Frýdlantě namále už v polovině roku 2018. Tehdy z poskytování pohotovosti vycouvala společnost EUC, která ve městě provozovala soukromou nemocnici. Uzavřela se dohoda, že pohotovost zajistí praktičtí lékaři a specialisté z Frýdlantska a také lékaři Krajské nemocnice Liberec.

„Asi byla chyba, že jsme tehdy netrvali na tom, aby se do toho zapojili skutečně všichni obvoďáci a další lékaři, kteří na Frýdlantsku působí. Teď je všechno na bedrech jen hrstky lidí, a to není správné,“ dodal Stodůlka.