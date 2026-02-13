Analýza už netrvá dny, metoda z liberecké univerzity odhalí legionellu za pár hodin

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli metodu, která dokáže rychle odhalit zdraví nebezpečné patogeny escherichia coli nebo legionella pneumophila ve vodě. Liberecká univerzita se v minulých letech opakovaně potýkala s výskytem legionelly ve vodě na vysokoškolských kolejích.
Studentům komplikuje život na kolejích výskyt bakterií legionella. (5. prosince 2024) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na výsledky rozboru vody musela čekat i několik dní, teď jsou k dispozici do pěti hodin. Právě rychlost může být zásadní v přijetí účinných opatření pro ochranu zdraví, řekl mluvčí univerzity Radek Pirkl.

Zejména nebezpečná legionella je velkým problémem nejen na univerzitních kolejích. Hygienici v Libereckém kraji ji loni našli téměř v pětině vzorků teplé vody odebraných při 110 kontrolách zdravotnických, sociálních a ubytovacích zařízení, v domácnostech, firmách i koupalištích a saunách.

Do boje s legionellou na kolejích zasáhl i ombudsman. Postup hygieny kritizuje

„Testy bakterii potvrdily v 51 z 264 vzorků,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. Legionella způsobuje onemocnění označované jako legionářská nemoc, zánětlivé onemocnění plic loni postihlo v kraji 12 lidí.

Odpadne zdlouhavé kultivování

Nová metoda založená na qPCR analýze umí zjistit a určit DNA patogenních mikroorganismů. V laboratoři tak už není třeba bakterie kultivovat v živných roztocích a čekat i několik dní, až jejich kolonie narostou.

„Výsledky jsme schopni získat už během několika hodin, to umožňuje provozovatelům vodovodních systémů reagovat prakticky okamžitě - například upravit provoz, provést dezinfekci nebo omezit používání vody ještě předtím, než se problém rozšíří,“ doplnila autorka metody Magda Nechanická z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI).

Vědci CXI metodiku vyvinuli, ověřili a dovedli až do fáze oficiální akreditace. Jako jediná laboratoř v České republice jsou schopní analyzovat celou sadu mikrobiologických organismů z pitných, rekreačních i teplých vod. Rychlý rozbor založený na qPCR analýze teď nabízí i veřejnosti.

„Zájemci si u nás mohou nechat provést jak běžné laboratorní analýzy vody, tak i moderní qPCR analýzu zaměřenou na rychlou detekci patogenů ve vodě nebo v biofilmu,“ uvedla Lenka Lacinová z Analytické laboratoře CXI.

Na univerzitních kolejích v Liberci se dál drží legionella, nepomohla ani chemie

Výhodou molekulárně-genetických metod je, že se neomezují pouze na mikroorganismy, které lze kultivovat v laboratoři, qPCR analýza dokáže zachytit i patogeny přítomné v biofilmech nebo ve formách, které běžné metody přehlédnou. Poskytují tak realističtější obraz o skutečném stavu vodních systémů.

Podle libereckých vědců mají tyto metody potenciál stát se důležitou součástí rutinního monitoringu kvality vody. Jejich využití přináší rychlejší identifikaci problémů, účinnější ochranu veřejného zdraví a celkově vyšší bezpečnost vodních zdrojů.

Vývoj nové metodiky na CXI podpořil program Technologické agentury ČR SIGMA. Od počátku se zaměřil nejen na vědecký výzkum, ale především na jeho praktické využití. Cílem bylo dovést technologii až do fáze akreditace, která je podmínkou pro její použití v laboratorní praxi. Technologie z liberecké univerzity je k dispozici vodohospodářům, hygienickým stanicím i veřejnosti.

