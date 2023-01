Zemřel legendární alkoholik Čurda, proslavil se jízdou s osmi promile

Milan Čurda (1966 - 2023) Milan Čurda se proslavil v roce 2005, kdy s fekálním vozem Praga sjel do příkopu, narazil do sloupu elektrického vedení a poškodil živý plot. Policisté mu pak naměřili osm promile alkoholu v krvi, což je více než smrtelná dávka. Hájil se tím, že prý měl jen dvě piva a panáka. Navždy si tak zajistil přezdívku Osmipromilový řidič. Nešlo o Čurdův první střet se zákonem. Méně se ví o případu ze stejného roku, kdy Čurda kličkoval žigulíkem ulicemi Lomnice nad Popelkou v době, kdy tu probíhala dopravně bezpečnostní akce Kryštof. Policistům tehdy nadýchal „jen“ čtyři promile. Za to ještě vyvázl s pokutou. Osm promile už ale bez trestu nebylo. Soud mu vyměřil čtyři měsíce odnětí svobody s podmíněným odkladem na 16 měsíců. Rovněž přišel o řidičský průkaz. Netrvalo ani rok a Milan Čurda o sobě dal opět vědět. Tentokrát sjel s traktorem do prázdné požární nádrže, když vozidlo údajně jen přeparkovával. Měřicí přístroje policistů ukázaly dvě promile alkoholu v krvi. Čurda opět stanul před semilským soudem, který jej odsoudil ke 400 hodinám veřejně prospěšných prací, povinné protialkoholní léčbě a zákazu řízení vozidel na dalších 30 měsíců. Jako polehčující okolnost soudce zhodnotil skutečnost, že tímto činem Čurda nikoho neohrozil, protože v Tuhani „končí svět“. Protialkoholní léčbu ale Čurda přerušil a z nařízených veřejných prací odpracoval pouze jednu hodinu. Vymlouval se, že se musí postarat o svoje pole. Pak ovšem zemřela jeho maminka, která se o něj starala a jako poslední nad ním nezlomila hůl. Syn, jemuž připadl podle závěti rodinný majetek, už tolik trpělivosti s Milanem Čurdou neměl a vystěhoval ho do garáže. Tam se tuhaňský alkoholik věnoval opět popíjení. Od roku 2013 byl Čurda tváří piva, které nejprve vařil novopacký pivovar, pak Pivovar Rohozec. Dnes se jmenuje Čurdův ležák. Milan Čurda byl též tváří mnoha společenských akcí, zejména tuhaňských bleších trhů, kde se jeho pivo prodává a čepuje.