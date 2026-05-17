Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Lebku ukradl v úterý pětatřicetiletý muž, policie ho po několika dnech dopadla. Kriminalistům se při výslechu přiznal, že lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece.
K samotnému vyjmutí relikvie z betonu se policie nyní vyjadřovat nebude. „Žádné podrobnosti k tomu nebudeme zveřejňovat. Pouze se omezíme na informace v tweetu,“ uvedla pro iDnes.cz policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Za krádež mu hrozí až osm let vězení, obviněn je také z výtržnictví a poškozování cizí věci. V sobotu soud rozhodoval o uvalení vazby.
„Na základě rozhodnutí soudce Okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35letý muž, který v Jablonném v Podještědí odcizil lebku svaté Zdislavy, propuštěn ze zadržení. Jeho trestní stíhání bude probíhat na svobodě,“ sdělila k výsledku soudu policie na síti X.
Ostatky chtěl pohřbít
Motivem krádeže nebylo získat za relikvii peníze. „Zadržený do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Dnes měla podle jeho slov skončit na dně řeky,“ řekla krajská mluvčí policie Ivana Baláková.
Ředitel Rajt doplnil, že nešlo o organizovanou akci, ale že pachatel jednal sám. „Byl rozhodnutý to udělat i za předpokladu, že by tam byl někdo fyzicky přítomný. Byl tak přesvědčen, že by to pro něj nebyla překážka. Zbraň u sebe neměl.“