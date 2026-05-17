Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

  11:11aktualizováno  11:37
Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na X.
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. (13. května 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)
Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy odchází od soudu, kde se jednalo o...
Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy odchází od soudu, kde se jednalo o...
Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy odchází od soudu, kde se jednalo o...
Lebku ukradl v úterý pětatřicetiletý muž, policie ho po několika dnech dopadla. Kriminalistům se při výslechu přiznal, že lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece.

K samotnému vyjmutí relikvie z betonu se policie nyní vyjadřovat nebude. „Žádné podrobnosti k tomu nebudeme zveřejňovat. Pouze se omezíme na informace v tweetu,“ uvedla pro iDnes.cz policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Za krádež mu hrozí až osm let vězení, obviněn je také z výtržnictví a poškozování cizí věci. V sobotu soud rozhodoval o uvalení vazby.

„Na základě rozhodnutí soudce Okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35letý muž, který v Jablonném v Podještědí odcizil lebku svaté Zdislavy, propuštěn ze zadržení. Jeho trestní stíhání bude probíhat na svobodě,“ sdělila k výsledku soudu policie na síti X.

Ostatky chtěl pohřbít

Motivem krádeže nebylo získat za relikvii peníze. „Zadržený do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Dnes měla podle jeho slov skončit na dně řeky,“ řekla krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Ředitel Rajt doplnil, že nešlo o organizovanou akci, ale že pachatel jednal sám. „Byl rozhodnutý to udělat i za předpokladu, že by tam byl někdo fyzicky přítomný. Byl tak přesvědčen, že by to pro něj nebyla překážka. Zbraň u sebe neměl.“

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

Zloděj zalil lebku Zdislavy do betonu. Arcibiskup žádá neprůstřelné sklo i alarm

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté zajistili lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž...

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Podezřelý z krádeže lebky světice nemusí do vazby. Vzkázal, čeho lituje

Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy odchází od soudu, kde se jednalo o...

Policie krátce před desátou hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Jednání...

