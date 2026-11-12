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Zdislavinu lebku vrátí k ostatkům možná už letos. Rektor baziliky řekl podrobnosti

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  13:52
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Lebka svaté Zdislavy se možná ještě letos navrátí k ostatním ostatkům uctívané šlechtičny ze 13. století, které jsou uložené v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty před půl rokem ukradl pětatřicetiletý muž a zalil ji do betonu, restaurátorům se ji podařilo zachránit.

Lebka bude uložena v klimatizované skříňce, jež se vyrábí. Rektor baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Mayer řekl, že nemají stanovený žádný časový limit, do kdy chtějí relikvii do krypty uložit.

„Byl bych rád, kdyby se to do konce roku stihlo, ale nevím, jestli se to podaří,“ podotkl Mayer.

Lebka svaté Zdislavy se vrátila do Jablonného v Podještědí. (30. května 2026)
Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)
Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)
Českolipský policejní Petr Rajt na mši v Jablonném v Podještědí. (30. května 2026)
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Lebka světice byla v chrámu v Jablonném posledních téměř 120 let vystavena v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s hrobem svaté Zdislavy z Lemberka. Pětatřicetiletý muž ji letos 12. května před večerní bohoslužbou ukradl. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky, protože nesouhlasil s tím, že byla lebka oddělena od těla.

Lebku svaté Zdislavy nahradí relikviář, vytvoří ho známý český umělec

Muže policie po několika dnech zadržela a ukradená relikvie se po náročném vyjmutí z betonu do baziliky po 18 dnech vrátila. Církev ale rozhodla, že už znovu vystavena nebude a lebku navrátí k ostatním ostatkům této světice.

„Je v dobrém stavu. A čeká se, až bude hotová klimatizovaná skříňka, do které má být uložena, a s tou skříňkou potom vrácena k ostatkům do krypty,“ uvedl rektor baziliky.

Zároveň podle něj nechávají vyrobit vyšívanou brokátovou látku s erbem pánů z Lemberka, na které budou ostatky uloženy. „To je míra naší úcty k této světici a národní patronce,“ dodal Mayer. Šlechtična ze 13. století je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa.

Na výrobu relikviáře přispěje kraj milionem

Lebku této světice návštěvníci baziliky už neuvidí. Na bočním oltáři baziliky by ji měl do dvou let nahradit relikviář, na kterém pracuje turnovský šperkař a umělec Jiří Urban. Liberecký kraj přispěje na výrobu relikviáře milionem korun.

„Máme to v návrhu rozpočtu na příští rok, je to patronka kraje. Nezaplatíme ho ale celý, předpokládám, že bude vypsána i nějaká sbírka,“ upřesnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Relikviář by měl mít podobu takzvané hermy, která zachycuje tvář a hruď světce. „Bude v něm (relikviáři) úlomek z lebky svaté Zdislavy,“ uvedl Mayer. Půjde o část relikvie, kterou při nešetrné krádeži zloděj poškodil.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Policie pětatřicetiletého muže obvinila z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci, za což mu hrozí až osm let vězení. Vyšetřován je na svobodě. „Čeká se na poslední posudek,“ řekla ke stavu vyšetřování regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy, kde jsou uložené ostatky svaté Zdislavy, patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Libereckém kraji a je národní kulturní památkou. Nese označení basilica minor, což je čestný titul propůjčený papežem. Je přístupná i turistům.

To, že se o ní letos v médiích hodně mluvilo v souvislosti s krádeží lebky, se na návštěvnosti moc neprojevilo. „Možná trochu ano, ale nijak výrazně. Spíš bylo hodně projevů solidarity s námi. Hodně lidí, co sem přišlo, tak říkalo, že je to také mrzí a že jsou s námi,“ uzavřel Mayer.

17. května 2026

KRIMI

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