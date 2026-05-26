Přibyl to v úterý řekl ČTK, České televizi a Českému rozhlasu. „Budeme sledovat její další kondici. To znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat,“ dodal Přibyl.
Muž obviněný z krádeže chtěl lebku pohřbít v betonu do řeky. Jeho obhájce Vít Pavko ČTK řekl, že lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.