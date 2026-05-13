Máte už nějaké podezření, kdo mohl lebku ukrást?
Nemám. Něco se mi honí hlavou, ale nechci říkat žádná konkrétní jména, protože bych mohl ty lidi poškodit. Pokud jde o podrobnosti krádeže, policisté mě požádali, abych je prozatím nesděloval, a to z důvodu, aby se neztížilo vyšetřování. Z důvodů krádeže je bazilika uzavřená a prohlídky se dnes nekonají.
Můžete popsat, kde byla lebka umístěná?
Nacházela se ve dvou relikviářích. Ten větší byl novobarokní, nedávno restaurovaný v rámci obnovy baziliky. A v tom byla umístěná menší schránka, ve které už byla právě lebka svaté Zdislavy.
Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty
Byla schránka zajištěná?
Samozřejmě byla zajištěná. Byla pod alarmem.
A alarm se při krádeži spustil?
Když je bohoslužba, tak alarm vypínáme. A ke krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby, v přítomnosti kněze u oltáře.
Zloděje zachytila kamera. Záznam ale nebyl moc kvalitní. Myslíte si, že byla lebka dobře chráněná? Nebylo by lepší posílit bezpečnostní systém?
Asi o tom budeme muset uvažovat.
Jak významná je lebka svaté Zdislavy a co znamená její zmizení?
Je to velká ztráta, protože ta lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Podobně jako ostatky českých králů nebo jiných světců, třeba svátého Václava nebo svaté Ludmily. Modlíme se za to, aby se co nejdříve našla a vrátila na původní místo.
13. května 2026