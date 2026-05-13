Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Jan Pešek
Matěj Klimša
,
  9:44
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský děkan Pavel Maria Mayer pro iDNES.cz popsal, že to bylo kvůli bohoslužbě, která právě začínala.

Máte už nějaké podezření, kdo mohl lebku ukrást?
Nemám. Něco se mi honí hlavou, ale nechci říkat žádná konkrétní jména, protože bych mohl ty lidi poškodit. Pokud jde o podrobnosti krádeže, policisté mě požádali, abych je prozatím nesděloval, a to z důvodu, aby se neztížilo vyšetřování. Z důvodů krádeže je bazilika uzavřená a prohlídky se dnes nekonají.

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy děkan
Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)
Strážce hrobu. Pavel Maria Mayer u oltáře s lebkou svaté Zdislavy. I ta prý uzdravuje.
Snímky z místa činu krádeže lebky svaté Zdislavy. (12. května 2026)
15 fotografií

Můžete popsat, kde byla lebka umístěná?
Nacházela se ve dvou relikviářích. Ten větší byl novobarokní, nedávno restaurovaný v rámci obnovy baziliky. A v tom byla umístěná menší schránka, ve které už byla právě lebka svaté Zdislavy.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Byla schránka zajištěná?
Samozřejmě byla zajištěná. Byla pod alarmem.

A alarm se při krádeži spustil?
Když je bohoslužba, tak alarm vypínáme. A ke krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby, v přítomnosti kněze u oltáře.

Zloděje zachytila kamera. Záznam ale nebyl moc kvalitní. Myslíte si, že byla lebka dobře chráněná? Nebylo by lepší posílit bezpečnostní systém?
Asi o tom budeme muset uvažovat.

Jak významná je lebka svaté Zdislavy a co znamená její zmizení?
Je to velká ztráta, protože ta lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Podobně jako ostatky českých králů nebo jiných světců, třeba svátého Václava nebo svaté Ludmily. Modlíme se za to, aby se co nejdříve našla a vrátila na původní místo.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

Bezpečná doprava, nebo ztráta historické hodnoty? V Liberci vře spor o náměstí

Budoucí podoba Tržního náměstí

Proměna Tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze. Radnice slibuje bezpečnější dopravu a nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici ale...

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

Nový terminál propojí vlaky i autobusy, na jeho stavbu si ale Liberec ještě počká

Cestující v Liberci čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji.

Liberec vybral návrh nového terminálu. Propojí vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. Cestující čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. Terminál za miliardy korun ale vznikne až v...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
