VIDEO: Tmavá postava utíká s lebkou v ruce. Pozná někdo zloděje svaté Zdislavy?

Autor:
  15:22
Policie zveřejnila video z baziliky v Jablonném v Podještědí, na němž je zachycený zloděj prchající s lebkou svaté Zdislavy. Krádež, která se odehrála v úterý po 18. hodině na začátku bohoslužby, šokovala celou republiku. Vzácnou relikvii nevyčíslitelné hodnoty se doposud nepodařilo najít.

Vzácná lebka svaté Zdislavy byla uložená ve skleněné schránce v jednom z bočních oltářů hlavní lodi, běžně je chráněná alarmem. Ten ale byl v kritický okamžik vypnutý. Právě totiž měla začít bohoslužba. V bazilice byl přítomný pouze kněz Štěpán Filip, který je také jediným svědkem svatokrádeže.

Podezřelý zachycen při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. (12. května 2026)
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. (13. května 2026)
Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se stihl zorientovat, byla vzácná relikvie i černá postava, kterou zahlédl, pryč. (13. května 2026)
Pachatel podle vyšetřovatelů nejprve rozbil skříňku, ze které následně vyjmul lebku. Z místa okamžitě utekl, postavu zachytila kamera na velmi rozostřeném záběru.

Na něm je vidět člověk běžící s lebkou směrem k východu z kostela. O chvíli později přichází k oltáři jeptiška a po ní i sloužící farář.

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové byl pachatel v černém nebo velmi tmavém oblečení s kapucí na hlavě a s bílými nebo velmi světlými botami na nohou.

„Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158,“ žádají českolipští kriminalisté, kteří na případu pracují.

Ve čtvrtek mluvčí Baláková doplnila, že policisté ve věci spolupracují s kriminalistickým ústavem v Praze a zpracovávají informace od občanů.

„Také jsme požádali o spolupráci kolegy ze zahraničí. Činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem.“

VIDEO: Tmavá postava utíká s lebkou v ruce. Pozná někdo zloděje svaté Zdislavy?

14. května 2026  15:22

