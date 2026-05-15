Kdo a proč sebral lebku svaté Zdislavy? Policie odhalí detaily svatokrádeže

  10:58
Kdo je muž, který z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý večer ukradl lebku svaté Zdislavy? K čemu ji chtěl použít? Našli ji už kriminalisté, nebo aspoň vědí, kde je? Podrobnosti sdělí policie v pátek ve 13 hodin na tiskové konferenci. Přímý přenos z brífinku nabídne také iDNES.cz, sledovat ho můžete zde.

Českolipští kriminalisté zadrželi pětatřicetiletého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji.

„Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ uvedli policisté na síti X.

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Zároveň poděkovali médiím a veřejnosti za mimořádný zájem, který případu věnovali, a požádali o trpělivost. „Více informací uvolníme, jakmile to bude možné,“ dodali ve čtvrtek večer policisté.

Tisková konference, kde policisté sdělí podrobnosti svatokrádeže, se uskuteční ve 13 hodin. Portál iDNES.cz bude konferenci živě přenášet.

Zloděje natočila kamera

Zloděj odcizil lebku z baziliky v úterý v podvečer. Při útěku ho natočila kamera, záznam pak policisté zveřejnili. Zároveň o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. (13. května 2026)
Podezřelý zachycen při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. (12. května 2026)
Zloděj mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl.

VIDEO: Tmavá postava utíká s lebkou v ruce. Pozná někdo zloděje svaté Zdislavy?

„Ozvaly se takové dvě hromové rány a třesk. Tak jsem si říkal, co se to děje, jestli se něco zřítilo. A pak jsem zjistil, že to vychází od oltáře svaté Zdislavy a Panny Marie. A objevila se tam taková černá postava, která velmi rychle utekla ven. Takže už se nedalo nic dělat,“ řekl iDNES.cz otec Štěpán Filip, jediný očitý svědek krádeže lebky svaté Zdislavy.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Ukradli ji před bohoslužbou, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

Zloději lebky bych vyprosil milost u prezidenta, říká režisér Jiří Strach

Premium
Jiří Strach

V jeho filmech a seriálech se pravidelně objevují mysteriózní motivy či náboženstvím inspirované zločiny. Skutečný případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí ale režisér...

Kdo a proč sebral lebku svaté Zdislavy? Policie odhalí detaily svatokrádeže

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kdo je muž, který z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý večer ukradl lebku svaté Zdislavy? K čemu ji chtěl použít? Našli ji už kriminalisté, nebo aspoň vědí, kde je? Podrobnosti sdělí policie v...

15. května 2026  10:58

V zimě kolabuje doprava. Plán na záchytné parkování v Jizerkách kraj zamítl

Smědava v Jizerských horách především v zimě nezvládá nápor aut.

Smědava v Jizerských horách naráží na limity aut. V zimě jich přibývá a kolabuje doprava. Obce chtějí auta odklonit do podhůří, kde by mohlo být záchytné parkoviště s kyvadlovou dopravou na Smědavu....

15. května 2026  10:36

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

14. května 2026  20:23,  aktualizováno  22:33

VIDEO: Tmavá postava utíká s lebkou v ruce. Pozná někdo zloděje svaté Zdislavy?

Podezřelý zachycen při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí....

Policie zveřejnila video z baziliky v Jablonném v Podještědí, na němž je zachycený zloděj prchající s lebkou svaté Zdislavy. Krádež, která se odehrála v úterý po 18. hodině na začátku bohoslužby,...

14. května 2026  15:22

Zloději lebky bych vyprosil milost u prezidenta, říká režisér Jiří Strach

Premium
Jiří Strach

V jeho filmech a seriálech se pravidelně objevují mysteriózní motivy či náboženstvím inspirované zločiny. Skutečný případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí ale režisér...

14. května 2026  14:14

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  22:08

Hradec Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.

Velký krok směrem k evropským pohárům udělali fotbalisté Hradce Králové. Ve středu na domácím hřišti zdolali ve třetím kole nadstavbové části o titul Liberec 1:0 a vyhoupli se na čtvrté místo. O...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  19:44

Načasování krádeže lebky patrně nebylo náhodné. Mohl ji chtít „ujetý" sběratel

Premium
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Když se v úterý večer připravoval kněz Štěpán Filip na bohoslužbu v bazilice v Jablonném v Podještědí, uslyšel dvě rány. Než se stihl zorientovat, vzácná relikvie i černá postava, kterou zahlédl,...

13. května 2026

Svatokrádež v bazilice. Zloděje lebky může stihnout kletba, varuje arcibiskup

Premium
Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal...

Krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí otřásla duchovními. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla jde o závažnou svatokrádež, za kterou může pachatele stihnout kletba...

13. května 2026  12:44

Ukradli ji před bohoslužbou, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:44,  aktualizováno  11:08

Napravte svůj čin a vraťte lebku sv. Zdislavy, vyzývá šéf biskupské konference

V pořadí 15. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jozef Nuzík se ujal...

Předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík vyzval pachatele, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy, aby ji vrátil....

13. května 2026  10:27

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

12. května 2026  21:47,  aktualizováno  13. 5. 6:38

