Kdo a proč sebral lebku svaté Zdislavy? Policie odhalí detaily svatokrádeže

Českolipští kriminalisté zadrželi pětatřicetiletého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji.
„Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ uvedli policisté na síti X.
Zároveň poděkovali médiím a veřejnosti za mimořádný zájem, který případu věnovali, a požádali o trpělivost. „Více informací uvolníme, jakmile to bude možné,“ dodali ve čtvrtek večer policisté.
Tisková konference, kde policisté sdělí podrobnosti svatokrádeže, se uskuteční ve 13 hodin.
Zloděje natočila kamera
Zloděj odcizil lebku z baziliky v úterý v podvečer. Při útěku ho natočila kamera, záznam pak policisté zveřejnili. Zároveň o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
Zloděj mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl.
„Ozvaly se takové dvě hromové rány a třesk. Tak jsem si říkal, co se to děje, jestli se něco zřítilo. A pak jsem zjistil, že to vychází od oltáře svaté Zdislavy a Panny Marie. A objevila se tam taková černá postava, která velmi rychle utekla ven. Takže už se nedalo nic dělat,“ řekl iDNES.cz otec Štěpán Filip, jediný očitý svědek krádeže lebky svaté Zdislavy.