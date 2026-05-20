Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

Autor:
  10:24
Policisté už znají datum, kdy vrátí církvi lebku svaté Zdislavy, kterou minulý týden ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Půjde o den, kdy se koná takzvaná pouť ke svaté Zdislavě. Předání se zúčastní i restaurátoři, kteří museli lebku vydolovat z betonu, kam ji zloděj zalil, aby ji mohl následně pohřbít v řece.
Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (2025) | foto: ČTK

„Podle informací, které máme od restaurátorů k dispozici, bychom měli církvi předat lebku svaté Zdislavy 30. května,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Předání se pravděpodobně zúčastní i restaurátoři, kteří lebku dostali z betonového sevření.

„Vše záleží na tom, jak dlouho ještě potrvají poslední restaurátorské procesy,“ dodala mluvčí. Předání proběhne v den, kdy se koná pouť svaté Zdislavy.

Redakce iDNES.cz se snaží zjistit, zda bude lebka během pouti i vystavena. „Otázkou je, zda a jakým způsobem ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo a jak je část veřejnosti tímto zločinem ovlivněna, v tom smyslu, že stojí na straně pachatele,“ uvedl už dříve převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer.

Údajně také existuje dohoda mezi policií a obviněným, že lebka už nikdy nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Policisté měli dohodu uzavřít proto, aby se včas dozvěděli, kde se lebka nachází.

„Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ popsal reportérovi CNN Prima NEWS zdroj obeznámený s postupem vyšetřování.

Redakce iDNES.cz se dominikánů už v minulosti na tuto dohodu ptala. „K tomu se nechci vyjadřovat,“ uvedl v nedělním rozhovoru děkan Mayer.

Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

