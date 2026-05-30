Lebka svaté Zdislavy se dnes vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Autor: ,
  5:30
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se dnes vrátí do Jablonného v Podještědí. Policisté předají cennou relikvii církvi. Ta ji vystaví po dobu sobotní poutě. Následně poputuje lebka do trezoru, ze kterého se časem přemístí ke zbylým ostatkům.
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Policie zloděje dopadla ve čtvrtek 14. května a lebku našla. Z betonového sevření ji 16 hodin dolovali restaurátoři. Teď se relikvie vrátí do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, ze které byla ukradena. Stane se tak po pouti z městyse Zdislava při hlavní mši.

„Pěší pouť vyrazí v sedm hodin ráno. Do Jablonného dorazí kolem půl jedenácté,“ sdělil mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt.

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Po pouti bude následovat bohoslužba, kterou bude sloužit arcibiskup Stanislav Přibyl. „Po zhruba pěti až deseti minutách by mělo dojít k předání relikvie při úkonu kajícnosti, kdy se budou donášet symbolické věci jako plátno na oltář, květiny, svíčky a nakonec relikvie,“ přiblížil Nývlt.

Během bohoslužby bude lebka svaté Zdislavy umístěná na hlavním oltáři v průčelí chrámu.

Netradiční ocenění policistů

V závěru bohoslužby arcibiskup Přibyl ocení policisty, kteří dopadli pachatele a lebku vypátrali. Udělí jim čestný titul Útvar sv. Zdislavy.

V bazilice budou mít věřící možnost cennou relikvii vidět, a to nejdéle do 17 hodin, kdy se chrám zavírá. Dohlížet na ni bude policie.

Zachráněná lebka bude po pouti deponována na zabezpečeném místě a později ji chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. S jejím opětovným vystavením se nepočítá.

„Je velmi křehká a vystavování a opětovné ukládání by ji mohlo poškodit,“ řekl děkan baziliky Pavel Maria Mayer.

