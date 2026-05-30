Lebka svaté Zdislavy se dnes vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Policie zloděje dopadla ve čtvrtek 14. května a lebku našla. Z betonového sevření ji 16 hodin dolovali restaurátoři. Teď se relikvie vrátí do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, ze které byla ukradena. Stane se tak po pouti z městyse Zdislava při hlavní mši.
„Pěší pouť vyrazí v sedm hodin ráno. Do Jablonného dorazí kolem půl jedenácté,“ sdělil mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt.
Po pouti bude následovat bohoslužba, kterou bude sloužit arcibiskup Stanislav Přibyl. „Po zhruba pěti až deseti minutách by mělo dojít k předání relikvie při úkonu kajícnosti, kdy se budou donášet symbolické věci jako plátno na oltář, květiny, svíčky a nakonec relikvie,“ přiblížil Nývlt.
Během bohoslužby bude lebka svaté Zdislavy umístěná na hlavním oltáři v průčelí chrámu.
17. května 2026
V závěru bohoslužby arcibiskup Přibyl ocení policisty, kteří dopadli pachatele a lebku vypátrali. Udělí jim čestný titul Útvar sv. Zdislavy.
V bazilice budou mít věřící možnost cennou relikvii vidět, a to nejdéle do 17 hodin, kdy se chrám zavírá. Dohlížet na ni bude policie.
Zachráněná lebka bude po pouti deponována na zabezpečeném místě a později ji chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. S jejím opětovným vystavením se nepočítá.
„Je velmi křehká a vystavování a opětovné ukládání by ji mohlo poškodit,“ řekl děkan baziliky Pavel Maria Mayer.
15. května 2026