Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lebka svaté Zdislavy čeká na uložení, nahradí ji relikviář s ostatkem

Autor: ,
  9:18
Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025) | foto: ČTK

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)
Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...
Lebka svaté Zdislavy se vrátila do Jablonného v Podještědí. (30. května 2026)
Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se v sobotu ujal...
24 fotografií
Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována.

Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl řekl, že o definitivním uložení lebky, která je zatím ukryta na bezpečném místě, by měl rozhodnout jeho nástupce v čele litoměřické diecéze.

„V tuto chvíli čekáme na možnost definitivního uložení, protože lebka dostala zabrat. Je ze 13. století, biologická tkáň byla zalitá do betonu a už předtím šlo o křehký předmět. Naštěstí, aniž bychom tušili, co se stane, jsme preventivně nechali lebku konzervovat restaurátory, a tím se vlastně umožnila její záchrana,“ uvedl Přibyl.

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)
Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)
Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se stihl zorientovat, byla vzácná relikvie i černá postava, kterou zahlédl, pryč. (13. května 2026)
Lebka svaté Zdislavy se vrátila do Jablonného v Podještědí. (30. května 2026)
24 fotografií

Lebku ukradl letos 12. května před večerní bohoslužbou zloděj. Rozbil dvě skla relikviáře, v němž byla vystavená, a odnesl ji. Relikvii poté zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Lebku vzal, protože nesouhlasil zejména s tím, že byla oddělena od těla.

Pětatřicetiletého muže zadržela policie a ukradená relikvie se do baziliky po 18 dnech vrátila. Policie vyšetřování zatím neukončila. „Ještě jsme nedostali od znalců všechny posudky, které jsme si vyžádali,“ řekla českolipská mluvčí policie Ivana Baláková.

„Lebka je nyní na bezpečném místě, ve schránce, která zajišťuje mechanickou i klimatickou ochranu, a čeká na definitivní uložení. Rozhodnutí o tom, kdy to bude, chci nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze,“ sdělil Přibyl.

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

„Docela dost lidí vyjádřilo svůj poměrně silný názor, že doba vystavování lebek už úplně do dneška nepatří,“ dodal. Restaurátoři Michal Velíšek a Blanka Valchářová, kterým policisté po dopadení pachatele lebku předali, pracovali na jejím vyproštění z betonu více než 16 hodin.

Zloděj také do betonu vysypal zuby, které byly původně uložené v lahvičce. Experti tak museli vyprostit i zuby a lícní kosti znovu spojit s lebkou. Několik dní lebku vysoušeli, protože při zalití betonem nasákla vodou.

„Ti restaurátoři neuspěli ve výběrovém řízení na restaurování kostry plejtváka myšoka v Národním muzeu, a odjeli na kurz do Španělska, kde se věnovali konzervování kosterních pozůstatků. My jsme si je pak objednali, takže jsme takhle hezky spojeni s Národním muzeem,“ podotkl Přibyl.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou.

Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Přibyl byl slavnostně uveden do čela úřadu letos v dubnu, předtím dva roky vedl litoměřickou diecézi.

30. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Premium
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září...

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Politickou debatu Milionu chvilek vedl moderátor odsouzený v korupční kauze

Premium
Předvolební debata Milionu chvilek pro demokracii v Liberci. Zcela vlevo...

Milion chvilek pro demokracii sklízí kritiku za volbu moderátora, který vedl předvolební debatu v Liberci. Mikrofonu se ujal někdejší známý moderátor Partie na Primě a současný ředitel regionální...

Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení

Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Jsou přesvědčeni, že připravovaná...

Lebka svaté Zdislavy čeká na uložení, nahradí ji relikviář s ostatkem

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice samotné bude na původním místě lebky...

26. září 2026  9:18

Liberec nepotřebuje obří projekty typu lanovky, říká lídryně Lepšího Liberce

Dlouholetá politička Martina Teplá se připojila k novému projektu Lepší Liberec...

Martina Teplá, lídryně kandidátky hnutí Lepší Liberec, chce změnit způsob, jakým město hospodaří a stanovuje své priority. Větší pozornost chce věnovat každodennímu fungování města, bydlení,...

26. září 2026  8:22

Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

Premium
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek (ilustrační snímek)....

Kriminalisté rozplétají smrt novorozence v Rovensku pod Troskami. V pátek ráno začali odebírat vzorky DNA u místních žen, aby našli matku, která dítě porodila. První výsledky testů by měla policie...

25. září 2026  19:02

Batthyány znovu primátorem? Liberec strašně usnul a chátrá, říká lídr Libe!

Tibor Batthyány byl v letech 2014 až 2018 primátorem Liberce, rád by se na...

Tibor Batthyány vedl Liberec jako primátor do roku 2018. Po osmi letech se rozhodl opět kandidovat, tentokrát jako lídr politického uskupení Libe! Zaměřit by se chtěl na téma dopravy či hospodaření...

25. září 2026  10:19

Slovan utržil 415 milionů, přitom zaplatil jen 41. Kania odkryl finance klubu

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Fotbalový Slovan Liberec letos za prodej čtyř hráčů inkasoval zhruba 415 milionů korun. Představa, že nyní klubu leží stovky milionů na účtech, je ale podle jeho majitele Ondřeje Kanii mylná. V...

25. září 2026  8:36

Hradec - Liberec 5:2. Dva zahozené nájezdy, domácí podruhé v sezoně slaví

Radovan Pavlík slaví druhý gól Hradce Králové ve 30. minutě utkání proti...

Hradec Králové porazil v předehrávce 4. kola hokejové extraligy Liberec 5:2 a v neúplné tabulce se posunul na páté místo. Bílí Tygři prohráli třetí ze čtyř duelů. Nejprve Jergl nevyužil možnost...

24. září 2026  17:59,  aktualizováno  20:47

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová túra, rád se pak svezl s policisty

ilustrační snímek

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...

24. září 2026  17:47

Srna spadla do požární nádrže, záchrannou akci hasičů hlasitě komentovala

Srnka spadla do požární nádrže.

Nepozorná srna spadla na Semilsku do požární nádrže. Z pasti jí pomohli hasiči. Přestože se zvíře chvílemi vzpouzelo a vydávalo hlasitý jekot, nakonec z náruče hasiče vyběhlo do volné přírody.

24. září 2026  15:03

Plošné testy DNA v Rovensku. Policie prověří ženy, aby našla matku mrtvého dítěte

V Rovensku pod Troskami se v popelnici našlo mrtvé novorozeně. (14. září 2026)

Policisté budou v Rovensku pod Troskami odebírat ženám vzorek DNA, aby vyřešili případ mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru na papír. Bezvládné tělíčko našla před dvěma týdny obyvatelka města....

24. září 2026  13:35

Nevěděla jsem, že zdrogovaná nesmím kojit. Za smrt dítěte půjde matka do vězení

ilustrační snímek

Narkomanka, jejíž tříměsíční kojenec zemřel kvůli mateřskému mléku kontaminovanému metamfetaminem, si odpyká osm let vězení. Trest za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti potvrdil ženě z...

24. září 2026  12:53

Soud propustil dezinformátora Čermáka. Překopal jsem svou osobnost, tvrdí

Tomáš Čermák (vpravo) u soudu v Liberci (24. září 2026)

Soud podmínečně propustil Tomáše Čermáka, který si odpykával 5,5 roku vězení v rýnovické věznici za podporu a propagaci terorismu. Okresní soud v Liberci vyhověl jeho žádosti ve čtvrtek dopoledne....

24. září 2026  8:41,  aktualizováno  10:11

Liberecké fotbalistky nečekaně zvítězily v Evropském poháru, uspěla i Sparta

Momentka ze zápasu fotbalistek Slovanu Liberec

Liberecké fotbalistky se v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru postaraly o velké překvapení, favorizovaný Rosenborg porazily v azylu v Ústí nad Labem 3:1. Dvě branky dala na konci prvního...

23. září 2026  19:34,  aktualizováno  20:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde