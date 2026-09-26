Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl řekl, že o definitivním uložení lebky, která je zatím ukryta na bezpečném místě, by měl rozhodnout jeho nástupce v čele litoměřické diecéze.
„V tuto chvíli čekáme na možnost definitivního uložení, protože lebka dostala zabrat. Je ze 13. století, biologická tkáň byla zalitá do betonu a už předtím šlo o křehký předmět. Naštěstí, aniž bychom tušili, co se stane, jsme preventivně nechali lebku konzervovat restaurátory, a tím se vlastně umožnila její záchrana,“ uvedl Přibyl.
Lebku ukradl letos 12. května před večerní bohoslužbou zloděj. Rozbil dvě skla relikviáře, v němž byla vystavená, a odnesl ji. Relikvii poté zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Lebku vzal, protože nesouhlasil zejména s tím, že byla oddělena od těla.
Pětatřicetiletého muže zadržela policie a ukradená relikvie se do baziliky po 18 dnech vrátila. Policie vyšetřování zatím neukončila. „Ještě jsme nedostali od znalců všechny posudky, které jsme si vyžádali,“ řekla českolipská mluvčí policie Ivana Baláková.
„Lebka je nyní na bezpečném místě, ve schránce, která zajišťuje mechanickou i klimatickou ochranu, a čeká na definitivní uložení. Rozhodnutí o tom, kdy to bude, chci nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze,“ sdělil Přibyl.
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„Docela dost lidí vyjádřilo svůj poměrně silný názor, že doba vystavování lebek už úplně do dneška nepatří,“ dodal. Restaurátoři Michal Velíšek a Blanka Valchářová, kterým policisté po dopadení pachatele lebku předali, pracovali na jejím vyproštění z betonu více než 16 hodin.
Zloděj také do betonu vysypal zuby, které byly původně uložené v lahvičce. Experti tak museli vyprostit i zuby a lícní kosti znovu spojit s lebkou. Několik dní lebku vysoušeli, protože při zalití betonem nasákla vodou.
„Ti restaurátoři neuspěli ve výběrovém řízení na restaurování kostry plejtváka myšoka v Národním muzeu, a odjeli na kurz do Španělska, kde se věnovali konzervování kosterních pozůstatků. My jsme si je pak objednali, takže jsme takhle hezky spojeni s Národním muzeem,“ podotkl Přibyl.
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Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také Libereckého kraje, litoměřické diecéze a českého národa. Blahoslavena byla v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji v roce 1995 prohlásil za svatou.
Bazilika v Jablonném stojí na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky. Přibyl byl slavnostně uveden do čela úřadu letos v dubnu, předtím dva roky vedl litoměřickou diecézi.
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30. května 2026