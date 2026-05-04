Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

  16:05
Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména Clam-Gallasova Paláce a budovy Wellness centra s bazénem a uhličitými koupelemi.
V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují celý historický areál. | foto: Spa Resort Libverda

Práce probíhají v několika etapách a postupně proměňují celý historický areál. Začaly ještě před pandemií rekonstrukcí původního bazénu v budově na kolonádě, během níž se ukázalo, že stavba je ve výrazně horším stavu, než se předpokládalo. Zachovány tak zůstaly pouze obvodové stěny a budova prošla kompletní obnovou včetně střechy a všech interiérů.

„Právě tato náročná rekonstrukce umožnila vznik zcela nového Wellness centra, které dnes nabízí vyhřívaný bazén, saunu, parní lázeň, ochlazovací vědro, vyhřívanou wellness lavici i Kneippův chodník. V horním patře vznikly nové prostory pro uhličité a přísadové koupele, masáže, parafínové a rašelinové obklady. Součástí modernizace jsou také nové procedury, například párové koupele nebo samostatné zázemí pro zdravotní masáže,“ vysvětlila Eva Olšová, ředitelka obchodu a marketingu ve Spa Resortu Libverda.

Výraznou proměnou prošel také Clam-Gallasův Palác nad kolonádou, který se dočkal obnovené střechy i fasády včetně unikátní vídeňské fasády na zadní straně. Rekonstrukce se dotkla i dalších budov na kolonádě, a to Servitutu s veřejně přístupnou pitnou síní místní minerální vody a oplatkárny.

Zásadním bodem je oprava samotné dvoukřídlé kolonády, která začala vloni. Historická dominanta lázní získává svou dobovou podobu s modernizací, díky které lépe odolává místním klimatickým podmínkám.

Zachovaná zůstala pitná síň Kristiánova pramene, nově doplněná o vyhřívané podlahy pro celoroční provoz. Součástí obnovy je také nové osvětlení, ozvučení a připravované pódium pro klavírní koncerty a hudební vystoupení.

Rekonstrukce ale nekončí, v dalších etapách budou práce pokračovat na glorietech, meteorologickém sloupku a dalších objektech na kolonádě.

