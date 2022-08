Liberec chce najít investora, který postaví lanovku na Ještěd

„Rada města se shodla na tom, že by bylo nejvhodnější převzít nemovitosti po lanové dráze a město by tak samo hledalo partnera,“ potvrdil primátor. Jak by majetek chtělo město od Českých drah získat, blíže neuvedl.

Liberec má podle Zámečníka zájem o úzký pruh pozemku, nad kterým vedou lana, a obě stanice lanové dráhy. „Máme jinak celý areál v majetku, tak by to bylo logické,“ dodal Zámečník.

Město podle něj nechce lanovou dráhu stavět ani provozovat. To nechtějí ani České dráhy, které hledají na obnovu lanové dráhy investora. Zda dostaly další nabídky, mluvčí drah Petr Šťáhlavský nepotvrdil.

„Termín pro podání nabídek byl minulý týden, nyní budou následovat standardní kroky související s tržními konzultacemi. V tuto chvíli tak nebudeme poskytovat další detaily,“ uvedl mluvčí na dotaz MF DNES.

Náklady na obnovení lanovky na Ještěd zřejmě přesáhnou čtvrt miliardy korun. Kvůli technickým normám totiž není možné provést jen základní opravu. S největší pravděpodobností tak lanovku se dvěma kabinami nahradí lanová dráha s oběžným systémem a větším počtem menších kabin.

Mezi zvažované varianty patří i prodloužení lanové dráhy zhruba o 650 metrů, a to ke konečné tramvaje. K tomu však bude nutná změna územního plánu. K té ale musí kvůli moderním technologickým normám podle Zámečníka dojít i v případě, že lanová dráha prodloužena nebude.

Nynější trasa lanovky má délku necelých 1 200 metrů, dolní stanice je v nadmořské výšce 600 metrů a vrchní u hotelu s vysílačem o 400 metrů výš.

Vyšetřování pádu potrvá měsíce

Kabinová lanovka turisty na Ještěd nevozí od tragédie, která se stala na konci loňského října. Po přetržení tažného lana spadla jedna ze dvou kabin a na místě zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí jel v tu chvíli sám. V druhé kabině cestovalo třináct lidí, nikomu z nich se nic nestalo.

Vyšetřování pádu kabiny lanovky potrvá ještě několik měsíců. Drážní inspekce čeká na zpracování odborného posudku. Tažné lano používané na lanovce mělo v průměru 22,4 milimetru, na délku asi 1,4 kilometru a vážilo kolem tří tun. Na Ještědu ho mění obvykle po deseti až patnácti letech, podle údajů agentury ČTK se tak naposledy stalo na jaře 2016. Lanovka, která ročně přepravila až čtvrt milionu lidí, tak nebude v provozu ještě zřejmě několik let.

Příští rok by chtěl Liberecký kraj zavést na Ještěd turistickou autobusovou linku. Jezdit by měla na trase mezi konečnou tramvaje v Horním Hanychově a parkovištěm Ještědka. Loňská tragická nehoda byla první takovou v historii této lanovky.