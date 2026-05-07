„Byť je cesta k povolení lanovky a výstavbě ještě daleká, tohle je první významný krok, bez toho by to nešlo. Teď je to z hlediska územního plánu připraveno a projektanti už mohou činit další kroky,“ uvedl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.
Město pokračuje v přípravě navazujících kroků, zejména zjišťovacího řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zda bude stavba podléhat EIA, by mělo být jasné zhruba za tři čtvrtě roku.
Změna územního plánu zároveň upravuje parametry zástavby v areálu Ještědu. U horní stanice dochází ke zvýšení koeficientu zastavění z 20 na 30 procent, u parkovacího domu u konečné zastávky tramvaje z 50 na 70 procent.
Podle vedení města nedojde k faktickému zvětšení horní stanice. „Ani nemůže být rozšířena do suťoviště, protože je to chráněné území, a tam by nám zásah nepovolili,“ upřesnil Lenert.
Díky změně územního plánu se bude moci rozšířit parkovací dům u dolní stanice. „V rámci projektu lanové dráhy na Ještěd se počítá se zvýšením kapacity parkovacích stání o více než 230 míst, to je přístavba jednoho patra,“ podotkl Lenert.
Plánovaná kapacita parkovacího domu by se měla tedy zvýšit ze současných 529 na přibližně 780 míst.
Plánovaná lanovka bude celá nová. Liberecké studio SIAL architekti a inženýři navrhuje zmenšit horní stanici zhruba na polovinu a současnou budovu by měly nahradit dva propojené skleněné „prsty“.
„Odstraňujeme starou lanovku nahoře a novou koncepčně výrazně zmenšujeme. Současně zprůhledňujeme pohled na Ještěd a dotváříme kopec, na němž stojí Hubáčkův legendární vysílač a hotel,“ podotkl liberecký náměstek primátora pro architekturu Jiří Janďourek.
Mezistanice není prioritou
Součástí projektu je i nová mezistanice, která by umožnila cestujícím vystoupit v horní části svahu a napojit se například na hřebenové trasy Ještědsko-kozákovského hřbetu. Na vybudování mezistanice ale vedení města netrvá.
S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle Janďourka počkat na názor krajinářů a památkářů. „Čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EIA a krajinného rázu. Když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat krajinný ráz, řekne, že to není vhodné, tak tam ta lávka okamžitě končí,“ řekl Janďourek.
Kritici mají obavy, že mezistanice může narušit krajinný ráz, protože by měla být ve výšce 40 metrů a od ní by měla vést 80 metrů dlouhá vodorovná lávka.
Dolní třípodlažní stanice by pak měla nabídnout zázemí pro cestující včetně občerstvení.
„Hlavní podlaží zahrnuje vstupní a výstupní halu s prodejem jízdenek, prostor pro obsluhu a části pro cestující. Zároveň umisťujeme část pro drobný prodej včetně občerstvení s možností posezení,“ upřesnil Jiří Buček ze studia SIAL architekti a inženýři.
Lanovka bude mít jednu kabinu na dvou lanech pro sto cestujících, aby vyhověla požadovaným dopravním nárokům, a to kapacitě pět set lidí za hodinu.
Opozice investici do lanovky kritizuje
Projekt kritizuje část opozice. Podle ní není ideální, že investorem je přímo město, které už spravuje řadu finančně náročných zařízení. Opoziční zastupitel Jindřich Felcman upozornil, že by větší smysl dávalo, aby lanovku vlastnil Liberecký kraj.
Zároveň zpochybňuje i dostavbu podlaží parkovacího domu u dolní stanice. „Těch 253 míst navíc oproti stávajícím 529 je zjevné lobby Rattaje provozujícího skiareál. Vždyť přeci pořád říkáme, jak je super, že máme skiareál hned u konečné tramvaje. Teď tam bude i dolní stanice lanovky,“ uvedl Felcman na sociální síti.
Náklady celého projektu se odhadují na zhruba 450 milionů korun. Pokud přípravy budou bez komplikací, stavba by mohla začít v roce 2027 a město poté bude hledat dodavatele.
„Předpokládáme, že stavět se bude necelé dva roky v rámci tohoto místa a složitosti, takže mezi lety 2029 až 2030 by lanovka mohla začít jezdit. Pokud nevznikne žádný problém,“ podotkl Janďourek.
Lanovka na Ještěd je mimo provoz od října 2021, kdy došlo k havárii v podobě pádu kabiny a k úmrtí průvodčího. Tehdy lanovku provozovaly České dráhy. Město ji následně odkoupilo a začalo připravovat projekt nové dráhy s prodlouženou trasou.
