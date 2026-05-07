Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

  14:52
Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní krok, bez kterého by další příprava projektu nemohla pokračovat.
Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. | foto: SIAL/město Liberec

Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století.
„Byť je cesta k povolení lanovky a výstavbě ještě daleká, tohle je první významný krok, bez toho by to nešlo. Teď je to z hlediska územního plánu připraveno a projektanti už mohou činit další kroky,“ uvedl náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

Město pokračuje v přípravě navazujících kroků, zejména zjišťovacího řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zda bude stavba podléhat EIA, by mělo být jasné zhruba za tři čtvrtě roku.

Změna územního plánu zároveň upravuje parametry zástavby v areálu Ještědu. U horní stanice dochází ke zvýšení koeficientu zastavění z 20 na 30 procent, u parkovacího domu u konečné zastávky tramvaje z 50 na 70 procent.

Podle vedení města nedojde k faktickému zvětšení horní stanice. „Ani nemůže být rozšířena do suťoviště, protože je to chráněné území, a tam by nám zásah nepovolili,“ upřesnil Lenert.

Díky změně územního plánu se bude moci rozšířit parkovací dům u dolní stanice. „V rámci projektu lanové dráhy na Ještěd se počítá se zvýšením kapacity parkovacích stání o více než 230 míst, to je přístavba jednoho patra,“ podotkl Lenert.

Plánovaná kapacita parkovacího domu by se měla tedy zvýšit ze současných 529 na přibližně 780 míst.

Plánovaná lanovka bude celá nová. Liberecké studio SIAL architekti a inženýři navrhuje zmenšit horní stanici zhruba na polovinu a současnou budovu by měly nahradit dva propojené skleněné „prsty“.

„Odstraňujeme starou lanovku nahoře a novou koncepčně výrazně zmenšujeme. Současně zprůhledňujeme pohled na Ještěd a dotváříme kopec, na němž stojí Hubáčkův legendární vysílač a hotel,“ podotkl liberecký náměstek primátora pro architekturu Jiří Janďourek.

Mezistanice není prioritou

Součástí projektu je i nová mezistanice, která by umožnila cestujícím vystoupit v horní části svahu a napojit se například na hřebenové trasy Ještědsko-kozákovského hřbetu. Na vybudování mezistanice ale vedení města netrvá.

S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle Janďourka počkat na názor krajinářů a památkářů. „Čekáme na posouzení zjišťovacího řízení EIA a krajinného rázu. Když mi někdo z dotčených orgánů anebo z lidí, kteří budou posuzovat krajinný ráz, řekne, že to není vhodné, tak tam ta lávka okamžitě končí,“ řekl Janďourek.

Kritici mají obavy, že mezistanice může narušit krajinný ráz, protože by měla být ve výšce 40 metrů a od ní by měla vést 80 metrů dlouhá vodorovná lávka.

Dolní třípodlažní stanice by pak měla nabídnout zázemí pro cestující včetně občerstvení.

„Hlavní podlaží zahrnuje vstupní a výstupní halu s prodejem jízdenek, prostor pro obsluhu a části pro cestující. Zároveň umisťujeme část pro drobný prodej včetně občerstvení s možností posezení,“ upřesnil Jiří Buček ze studia SIAL architekti a inženýři.

Lanovka bude mít jednu kabinu na dvou lanech pro sto cestujících, aby vyhověla požadovaným dopravním nárokům, a to kapacitě pět set lidí za hodinu.

Opozice investici do lanovky kritizuje

Projekt kritizuje část opozice. Podle ní není ideální, že investorem je přímo město, které už spravuje řadu finančně náročných zařízení. Opoziční zastupitel Jindřich Felcman upozornil, že by větší smysl dávalo, aby lanovku vlastnil Liberecký kraj.

Zároveň zpochybňuje i dostavbu podlaží parkovacího domu u dolní stanice. „Těch 253 míst navíc oproti stávajícím 529 je zjevné lobby Rattaje provozujícího skiareál. Vždyť přeci pořád říkáme, jak je super, že máme skiareál hned u konečné tramvaje. Teď tam bude i dolní stanice lanovky,“ uvedl Felcman na sociální síti.

Náklady celého projektu se odhadují na zhruba 450 milionů korun. Pokud přípravy budou bez komplikací, stavba by mohla začít v roce 2027 a město poté bude hledat dodavatele.

„Předpokládáme, že stavět se bude necelé dva roky v rámci tohoto místa a složitosti, takže mezi lety 2029 až 2030 by lanovka mohla začít jezdit. Pokud nevznikne žádný problém,“ podotkl Janďourek.

Lanovka na Ještěd je mimo provoz od října 2021, kdy došlo k havárii v podobě pádu kabiny a k úmrtí průvodčího. Tehdy lanovku provozovaly České dráhy. Město ji následně odkoupilo a začalo připravovat projekt nové dráhy s prodlouženou trasou.

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

Odsuzuji tě k zhoubě. Muž křičel nacistická hesla a vyhrožoval, zadržela ho zásahovka

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policie ve středu odpoledne zasahovala ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Muže zadržela v jednom z bytů obytného domu zásahová jednotka a...

Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.

Jeho tým dohrával v deseti, přesto doma Slavii zle zatápěl. Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč po prohře 1:2 s favoritem na úvod nadstavbové skupiny o titul litoval dvou inkasovaných gólů...

