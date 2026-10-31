Lanovka na Ještěd spadla před pěti lety. Provedení bylo fatálně hloupé, míní historik

Vyšetřování nehody vedené Drážní inspekcí následně prokázalo, že lanovka neměla prvky zajišťující automatickou aktivaci brzdy.
Když jste o lanovce mluvil v roce 2023, upozorňoval jste na chybějící automatickou brzdu a z dokumentů jste odvozoval, že mohla být vyřazena z provozu v letech 1982 až 1984. Víte k tomu dnes něco víc?
Přesné datum odstranění automatické brzdy dosud neznáme, navíc to nebyl jeden jediný moment, ale postupné „osekávání“ její funkčnosti až po její odstranění, a to i ve smyslu úředním. Provozní pokyny schválené v září 1974 pochopitelně počítají s automatickou vozovou brzdou. Dále se v pokynech píše o údržbě tachodynama a dalších ovládacích prvků vozové brzdy.
Už od počátku provozu se problémy řešily opravami na koleně nebo postupným odstraňováním prvků.