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Lanovka na Ještěd spadla před pěti lety. Provedení bylo fatálně hloupé, míní historik

Eliška Klimšová
  10:00

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Proč se kabina lanovky na Ještěd zřítila, má objasnit vyšetřování (1. listopadu 2021). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Uplynulo přesně pět let od tragédie, která ukončila zhruba devadesátiletou historii lanovky na Ještěd. Dne 31. října 2021 se zřítila jedna z kabin a její průvodčí nehodu nepřežil. Historik Severočeského muzea Ivan Rous dlouhodobě pátrá v archivech po technické historii lanovky, probírá se technickými výkresy, dobovými dokumenty i fotografiemi. V rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje, co se mu zatím podařilo odhalit.

Vyšetřování nehody vedené Drážní inspekcí následně prokázalo, že lanovka neměla prvky zajišťující automatickou aktivaci brzdy.

Když jste o lanovce mluvil v roce 2023, upozorňoval jste na chybějící automatickou brzdu a z dokumentů jste odvozoval, že mohla být vyřazena z provozu v letech 1982 až 1984. Víte k tomu dnes něco víc?
Přesné datum odstranění automatické brzdy dosud neznáme, navíc to nebyl jeden jediný moment, ale postupné „osekávání“ její funkčnosti až po její odstranění, a to i ve smyslu úředním. Provozní pokyny schválené v září 1974 pochopitelně počítají s automatickou vozovou brzdou. Dále se v pokynech píše o údržbě tachodynama a dalších ovládacích prvků vozové brzdy.

Už od počátku provozu se problémy řešily opravami na koleně nebo postupným odstraňováním prvků.

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