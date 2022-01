Lanovka na Ještěd nepojede nejméně tři roky, jednoduše opravit nejde

Na obnově by se kromě Českých drah jako majitele lanovky měly podílet i město Liberec, kraj a firma TMR, jež provozuje skiareál na Ještědu. Po společném jednání v Liberci to ČTK řekl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

„Výsledkem je dohoda o tom, že všechny zúčastněné strany mají zájem lanovku obnovit a budou na tom společně intenzivně pracovat,“ řekl Ješeta. Zájem o spolupráci by měli zástupci dopravce, města, kraje a TMR potvrdit uzavřením memoranda do konce ledna.

Visutá lanová dráha je mimo provoz od konce října, kdy po přetržení nosného lana spadla jedna ze dvou kabin a zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám.

Třinácti cestujícím ve druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčímu se podařilo aktivovat záchrannou brzdu a kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici, zastavit.

Mimo provoz zůstane lanovka zřejmě několik let. Podle Ješety nelze provést jen základní opravu s výměnou lan, kabin a přidáním bezpečnostních prvků. Českým drahám to potvrdili všichni velcí výrobci lanovek v Evropě, které firma oslovila.

„Bohužel to s ohledem na stávající technické a bezpečnostní normy není možné. To znamená, že jediné řešení, jak lanovku znovu zprovoznit, je větší rekonstrukce, která by znamenala rozšíření jednotlivých stanic a souvisejícího zařízení anebo víceméně výstavba lanovky nové. To vše je časově s ohledem na územní a další řízení záležitost na zhruba tři až pět let,“ řekl.

Rozhodnutí padne do dvou měsíců

Lanovku tak čeká větší rekonstrukce v současné trase či její prodloužení o zhruba 650 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. Podle Ješety by rozhodnutí mělo padnout do dvou měsíců.

Zájmem města je to, aby provoz lanovky byl obnoven co nejdříve. „Je to ikonická stavba a budeme dělat vše pro to, abychom obnovení provozu maximálně urychlili,“ řekl dnes ČTK primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Zájem podílet se na obnově lanovky má i společnost TMR.

„Věříme, že jsme profesionálové v oboru, to znamená určitě chceme být při projektování, při návrhu, jaká lanovka by to měla být, jak by měla vypadat, jak by měly vypadat stanice, jaká by měla být přepravní kapacita a tak dále. Aby projekt, který se staví na dalších x desítek let, aby byl dokonalý, aby to k něčemu vypadalo a byl to velký magnet na turisty,“ řekl za firmu Čeněk Jílek.

TMR má zájem do budoucna lanovku i provozovat, podle Jílka ale nepočítají s tím, že by sloužila pro přepravu lyžařů ve skiareálu. „Stávající přepravní kapacita je dostatečná,“ dodal.

Dvoukabinovou lanovku na Ještěd vybudovala v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Několikaletou odstávku kvůli modernizaci už jednou zažila, mimo provoz byla v letech 1971 až 1975.