Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Eliška Marinská
  18:11
Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz.
Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz. | foto: SIAL/město Liberec

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...
Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století.
Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...
Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...
35 fotografií

Liberec představil lidem v kreativním a kulturním centru Linserka další části obnovy lanové dráhy na Ještěd. Vedle nové kabiny finišují práce na návrhu kompletního zázemí, technického řešení a doplňkových prvků. Na projektu pracuje liberecké studio SIAL architekti a inženýři.

„Návrh studia přináší řešení, které respektuje historii a zároveň otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz. Odstraňujeme starou lanovku nahoře a novou koncepčně výrazně zmenšujeme. Současně zprůhledňujeme pohled na Ještěd a dotváříme kopec, na němž stojí Hubáčkův legendární vysílač a hotel,“ podotkl náměstek primátora města Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

„S nadsázkou lze říci, že jsme zabili starého mastodonta a nahradili ho elegantním, vzdušným a moderním hrdinou, který zásadně promění vizuální zážitek všech návštěvníků unikátního Ještědu,“ dodal Janďourek.

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Lanová dráha je v Liberci vnímána jako symbol. Podle Janďourka se město při její renovaci rozhodlo, že nechce pouze obnovit provoz dráhy, ale posunout ho na úroveň 21. století.

Funkční a citlivé řešení k Ještědu

Město veřejně návrh představilo v úterý večer. Následovalo jeho projednání s odbornou i laickou veřejností. Cílem má být řešení, které bude soudobé, funkční a zároveň citlivé k prostředí Ještědu. Současně má navázat na odkaz, který je s tímto místem neoddělitelně spojen.

„Hlavním principem je minimalistické řešení jednotlivých stanic a obnovení původního charakteru krajiny z hlediska morfologie, materiálového složení i vegetace,“ pověděl ke konceptu představeného návrhu Jiří Buček z libereckého studia SIAL architekti a inženýři.

Například u nové horní stanice architekti pracovali se záměrem minimalizace zásahů do vrcholové partie Ještědu ve vazbě na hotel a vysílač. Počítali pouze s nutnými provozními prostory horní stanice a přiznanou technologií lanové dráhy.

Vybrali modernější variantu. Zastupitelé Liberce rozhodli o lanovce na Ještěd

Novinkou je mezistanice. „Ta umožní návštěvníkům výstup i nástup v horní části kopce, kde navazujeme na tamní, již existující a využívanou komunikaci na Ještědku. Cestujícím tak nabídneme možnost vydat se odtud na hřebenovou túru na Ještědsko-kozákovském hřbetu,“ upozornil náměstek Janďourek.

Dolní stanice navazuje na stávající parkovací objekt. „Hlavní podlaží zahrnuje vstupní a výstupní halu s prodejem jízdenek, prostor pro obsluhu, části pro cestující. Zároveň umisťujeme část pro drobný prodej včetně občerstvení s možností posezení,“ upřesnil Buček ze studia SIAL architekti a inženýři.

„Součástí je komunikační propojení pro návštěvníky se spodním podlažím a technické schodiště obsluhy do horního podlaží technologie lanové dráhy a nezbytného servisu,“ popsal.

Inspirace téměř stoletým návrhem

Dolní stanici chtějí architekti postavit v místě, kde ji plánovali předkové už ve 30. letech 20. století. „Máme k tomu i dobový výkres, což je taková kuriozita, o níž se doposud moc nevědělo,“ uvedl Janďourek.

„Už tehdy měli autoři jasně vymyšlený a dokonce nakreslený plán, kudy lanovka povede a kde bude spodní stanice umístěna. Je to přesně tam, kde končí tramvajová trať a spojení MHD,“ vysvětlil.

Součástí nového zázemí má být i větší parkovací dům. K současným 529 místům má přibýt další podlaží s 253 stáními. Celková kapacita by se tak navýšila na 782 míst.

Nová lanovka na Ještěd bude mít mezistanici, zprovoznění dráhy se o něco zpozdí

Na základě ověřovací studie město vybralo typ lanovky s jednou kabinou na dvou lanech pro sto cestujících, aby vyhověla požadovaným dopravním nárokům 500 lidí za hodinu.

Visutá lanová dráha je mimo provoz od konce října 2021, kdy po přetržení nosného lana spadla jedna ze dvou kabin a zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám.

7. dubna 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Účastník páteční tragické srážky na sjezdovce v Harrachově, při níž zemřela starší lyžařka, jel na monolyži. Policii se zatím žádná svědci střetu nepřihlásili, s jejich hledáním nyní prostřednictvím...

Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)

Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání....

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Možná si dodělám vysokou, říká zlatá Zuzana Maděrová. Na svahu ji mnozí nepoznali

Dětské závody v obřím slalomu na snowboardu organizuje pod Ještědem klub SNB...

Že sjíždí svah libereckého Ještědu zrovna zlatá olympionička, mnozí netuší, protože Zuzana Maděrová výjimečně vyměnila snowboard za lyže. Navíc není na víkendových závodech v obřím slalomu v roli...

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...

24. února 2026  18:11

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:01,  aktualizováno  16:19

K nehodě chybělo málo. Nebezpečné předjíždění řidiče MHD natočila kamera autoškoly

Nebezpečné předjíždění řidiče autobusu málem skončilo nehodou

Řidič autobusu městské hromadné dopravy v Liberci předjížděl těsně před zatáčkou vozidlo zimní údržby. K čelnímu nárazu do protijedoucího auta chybělo málo. Incident z minulého týdne v ulici Na Bídě...

24. února 2026  14:20

Soud osvobodil dozorce obviněné z napadení vězně, hrozilo jim pět let

Věznice v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou (18. května 2017)

Okresní soud v Jablonci nad Nisou v úterý osvobodil tři dozorce z místní věznice Rýnovice. Obviněni byli z napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak...

24. února 2026  12:37,  aktualizováno  12:52

Viděli jste monolyžaře? Svědky tragédie v Harrachově pomáhá hledat i dcera zemřelé

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

Účastník páteční tragické srážky na sjezdovce v Harrachově, při níž zemřela starší lyžařka, jel na monolyži. Policii se zatím žádná svědci střetu nepřihlásili, s jejich hledáním nyní prostřednictvím...

24. února 2026  10:26,  aktualizováno  11:07

Skalním tunelem do údolí zamrzlých vodopádů. Tak kouzlí Riegrova stezka

Premium
Pokud klimatické podmínky nahrávají tvorbě ledu a rampouchů, nabízí Riegrova...

Riegrova stezka patří k nejhezčím pěším trasám u nás. Její jedinečnost ale ještě víc vynikne v zimě, kdy ztichlou soutěsku Jizery pokryjí rampouchy a zamrzlé vodopády. Přibližně pět kilometrů dlouhý...

24. února 2026

Jak často máme miminko přikrmovat? radí se prvorodiče s umělou inteligencí

Premium
ilustrační snímek

V péči o novorozence hraje v dnešní době nezastupitelnou roli internet. Potvrzují to i zkušenosti tří párů prvorodičů mezi 25 až 34 lety, kteří pod příslibem anonymity otevřeně promluvili o prvních...

23. února 2026

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské...

23. února 2026  15:14

Turnovské nádraží čeká proměna za téměř dvě miliardy, cestování bude rychlejší

Turnovské nádraží čeká velká přestavba za 1,8 miliardy korun.

Zastaralé zabezpečení a složitý provoz by měly být minulostí. Správa železnic plánuje velkou rekonstrukci vlakového nádraží v Turnově na Semilsku. Cena se vyšplhá zhruba na 1,8 miliardy korun. Hotovo...

23. února 2026  12:31

Jízdy naslepo i kouzla v digitální éře. Jsme z poloviny herci, říká úspěšný mág

Premium
Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje půl století.

Kouzlí téměř půl století. Přemek Rajdl zasvětil magii většinu života a dodnes jí věnuje téměř veškerý volný čas. Vystupoval doma i v zahraničí. Přiznává, že ne každé kouzlo vyjde podle plánu, ale...

22. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Pohledný zápas to nebyl, uznal Trpišovský. Na derby vyhlíží návraty marodů

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje na průběh utkání s Libercem.

Také se nechal strhnout vypjatou atmosférou utkání a několikrát se u postranní čáry rozvášnil. O to víc si pak trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský cenil těsné domácí výhry 1:0 nad...

22. února 2026  8:59

Vyhrocený zápas, to mám rád! Tři body jsou nesmírně cenné, řekl Chorý po Liberci

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól proti Liberci.

Už na konci zápasu působil dojmem, že toho má tak akorát. Když pak slávistický útočník Tomáš Chorý přišel po výhře nad Libercem (1:0) do tiskového centra, opřel se jednou rukou o stůl a s prázdným...

22. února 2026  7:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.