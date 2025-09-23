Liberec zná projektanty nové lanovky na Ještěd, s vysílačem mají společné kořeny

Město jim za to zaplatí 25,7 milionu korun bez DPH, což je 3,3 milionu korun pod maximální cenou, kterou radnice pro tuto soutěž stanovila.
Vítěze zakázky schválilo vedení města v pondělí na mimořádné radě a odpoledne se zástupci konsorcia podepsalo smlouvu. „Od teď do tří měsíců máme od projektantů dostat podklady pro stavební povolení. Následně se musí projednat takzvaná EIA (vliv stavby na životní prostředí, pozn. red.) a po vydání souhlasu bychom měli nejpozději do 110 dnů obdržet dokumentaci, na základě níž bude možné soutěžit dodavatele nové lanovky,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Provoz předchozí visuté lanové dráhy skončil po tragické nehodě v říjnu 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun.
Nová lanovka, jiný systém
Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.
Společnost SIAL město při přípravě výstavby nové lanovky využilo už předloni, když mu zadalo vypracování studie proveditelnosti obnovy. To, že zakázku získali i nyní, její zástupce Zdeněk Dřevěný vítá.
„Jsem rád, že jsme uspěli, protože výběrové řízení bylo velmi náročné a složité. Jedna z činností, které se náš ateliér dlouhodobě věnuje, je projektování lanovek. Máme s tím zkušenosti nejen po celé ČR, ale i na Slovensku. Zároveň nezastírám, že k Ještědu máme velmi osobní vztah. Už proto, že zakladatelem našeho ateliéru přímo v Liberci byl autor legendárního hotelu a vysílače Karel Hubáček,“ uvedl Dřevěný.
|
Nová lanovka na Ještěd bude mít mezistanici, zprovoznění dráhy se o něco zpozdí
Nová lanovka bude mít jednu velkokapacitní kabinu pro 100 lidí zavěšenou na dvou lanech, takzvanou tramvaj. Kabina oblých tvarů by měla připomínat přistávající UFO, proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers.
V provozu bude nová lanovka zřejmě nejdřív v roce 2030. Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si její vybudování vyžádá mezi 360 až 440 miliony korun.