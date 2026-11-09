„Úplně vypuštěné jezírko nepamatujeme,“ svěřil se ředitel zoologické zahrady David Nejedlo. Poslední rekonstrukce proběhla podle mluvčí Barbary Tesařové v 90. letech.
„Mezi lety 1996 a 1997 se opravovala severní hráz a přidělávala návštěvnická cesta podél vody,“ připomněla s tím, že větší výlov zaznamenali v roce 2001. „Ale jestli se tehdy vypustilo jezírko celé, nebo jestli se odbahňovalo, to nevíme.“
Vodní plochu nechají přes zimu vymrznout, poté dojde na odbahnění a rekonstrukci výpusti a hráze, která je v havarijním stavu.
S vypouštěním začali rybáři 3. listopadu, největší pokles vody zaregistroval místní zoolog Jan Hanel od nedělního odpoledne do pondělního rána.
Hledání výpustě
V nepromokavých oděvech vybaveni vysokými holinkami a podběráky rybáři pod vedením Petra Štiky v okolí výpustě lovili ryby a přemisťovali je do kádí. Často v síťce uvázly jen malé rybky nebo listí. Pro rybáře nešlo o nijak velký výlov, byl však lehce nestandardní.
„Problém byl, že se jezírko několik desítek let nelovilo, takže jsme nemohli výpusť ani najít. Včera jsme se tomu celý den věnovali, bylo to celé zaházené bahnem,“ popsal v pondělí ráno Štika, zatímco ubývající voda odhalovala čím dál zřetelnější hřbetní ploutve větších ryb.
„Nevypadá to, že by tu mělo být něco obrovitánského,“ dodal a zkušeným pohledem zhodnotil stav hladiny u hráze. „Je to tak padesát ryb, víc jich tady není, když nepočítáme tuhle droboť,“ ukázal na nádrž s malými stříbřitými rybkami.
Ryby půjdou za Štikou
Jeho slova se po pár hodinách potvrdila. Rybáři vylovili přibližně šest set menších cejnů o celkové hmotnosti kolem 150 kilogramů, kolem pěti desítek kaprů, devět štik a tři boleny. Největší kapři vážili zhruba osm kilogramů.
„Všechny ryby bezpečně převezeme do náhradních vodních ploch ve správě pana Štiky, kde zůstanou po dobu rekonstrukce,“ ujistil zoolog Hanel. Také 150 škeblí, které pracovníci zoologické nasbírali na březích, přepraví do bezpečí.
O výlov jezírka se dosud starali převážně pelikáni, kteří na jeho hladině trávili podstatnou část roku. Uplatňovali zde své lovecké strategie, které mohli pozorovat nejen návštěvníci zoo, ale i zmíněné restaurace, a to přímo z první ruky.
„Pelikáni se vždycky rozvinuli do řady a postupně plavali s roztaženými křídly – a tím naháněli ryby na mělčinu. Pak bylo vidět, jak se vždycky přehoupnou hlavou dolů, aby ve vodě něco lovili,“ vzpomínal ředitel Nejedlo.
Návrat kaprů je v ohrožení
Ryby se sem určitě vrátí. V jaké míře, zoo ale teprve rozhodne. Jejím největším cílem je totiž čistá voda, která jde podle ředitele do křížku s kapřím hospodářstvím či přikrmováním ryb. Jezírko je součástí systému kruhového hospodaření s vodou, i proto si nechá zoo s budoucí obsádkou ještě poradit.
„V jezeře nějaká ryba být musí, jinak zaroste. Ale zase je potřeba, aby to dávalo smysl. Náš plán určitě není z toho dělat hospodářský rybník, abychom tu chovali ryby. Ale spíš z toho mít vodní prvek, který oživí nejen zoologickou zahradu, ale celou čtvrť a Masarykovu třídu,“ poznamenal Hanel.
Historie
Labutí jezírko, dříve Gondolový rybník, má delší historii než zoologická zahrada, jejíž je součástí.
V době svého vzniku v roce 1900 sloužilo jako rekreační plocha, místní se zde v létě plavili v loďkách, v zimě bruslili.
Součástí areálu je také hrázděná restaurace Rybářská bašta, která byla postavena o rok později. (lav)
V případě Labutího jezírka nepůjde podle Nejedla o doslovné odbahnění, ale spíše o odtěžení perku. „Jsme v Liberci, jsme na žule. Takže ten sediment je hlavně perk.“
Část vytěženého materiálu částečně poslouží pro stavbu nového ostrova. Tam se ubytuje další skupina lemurů.
Přirozenou expozici si z vodní plochy udělaly také vydry, které zoology nevědomky upozornily na přítomnost škeblí. „Škeble nebyly vidět, ale určité stopy jsme v posledních letech zaznamenávali. Chodí nám sem vydry, které jedí i škeble. A když je sní, tak nechají ulity někde pohozené,“ vysvětlil Nejedlo.
Rekonstrukce, po níž bude hráz lépe zadržovat vodu, má podle Tesařové vyjít na asi 20 milionů korun. Stávající výpusť nahradí takzvaný kašnový přeliv, který napomůže lepší regulaci vodní hladiny i hospodaření s vodou. Během zimy plánuje zoologická spolu s Libereckým krajem, který je jejím zřizovatelem, vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Rádi bychom jezírko v roce 2028 zase napustili,“ uzavřel Nejedlo.