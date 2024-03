Kulturní ceny Liberce ovládlo Šaldovo divadlo, uspěli i básníci a skláři

„Do všech tří kategorií bylo za roky 2022 a 2023 nominováno celkem 41 jednotlivých aktivit, projektů a osobností. V kategorii Kulturní počin na území města zvítězila s jasnou převahou inscenace Cesta Divadla F. X. Šaldy (DFXŠ). Na ní se podíleli nejen profesionálové, ale i děti z libereckých pěveckých sborů, základních uměleckých škol a divadelních baletních a operních přípravek,“ představil náměstek vítěznou inscenaci z pera ředitelky DFXŠ Lindy Hejlové Keprtové.

Na pomyslných stupních vítězů představení doplnil festival Crystal Valley Week 2023 a třetí ročník 1. libereckého festivalu poezie pod taktovkou básníka a redaktora MF DNES Martina Trdly.

„Literární časopis Host před osmi lety dělal průzkum, z něhož vyplývá, že ze všech lidí, co vůbec čtou knihy, se do poezie začítá jen asi procento z nich. Jsem proto rád, že na festival někdo chodí a má o něj zájem, a chci poděkovat také divákům, protože bez nich by to též nešlo. A pozvat na další ročník. Jde o bienále, takže se uskuteční v příštím roce,“ předznamenal Trdla.

Cena pro držitele Thálií

V kategorii Reprezentace města se o první místo podělila hned čtveřice oceněných. Kromě sbormistryně dětského sboru Sevečáček Silvie Langrové se dostalo také na předloňské a loňské držitele Ceny Thálie Martina Bártu, Veroniku Korytářovou a Karolínu Baranovou.

„DFXŠ je nedílnou součástí Liberce i Libereckého kraje a já jsem moc vděčná, že tu můžu pracovat. My všichni uvnitř děláme zázraky a asi to děláme dobře,“ poděkovala za ocenění jedna z hlavních opor liberecké činohry Baranová.

Do Dvorany slávy byla za dlouholetý umělecký přínos uvedena paní Vlasta Vindušková, která působí v DFXŠ od roku 1965 jako tanečnice, šéfka baletu, dramaturgyně i choreografka.