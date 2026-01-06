Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém

„Obsahuje celkem deset nových reprobeden s příslušenstvím, jako jsou rámy k zavěšení a další komponenty, kabely a zesilovač. Nový audiosystém pomůže ozvučit především menší akce,“ přiblížila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.
Podle starostky Jitky Volfové určuje technické vybavení, jaké typy akcí lze uspořádat. „Kromě samotné budovy postupně investujeme i do vybavení, které přinese nejen lepší zážitek pro posluchače, ale také umožní zdejším zaměstnancům být variabilnější v zajištění místních akcí,“ popsala Volfová.
Nové vybavení souvisí s rekonstrukcemi v Crystalu. Upravují se toalety, vstupy do kulturního domu nebo třeba schodiště vedoucí do klášterních zahrad.
Začátkem loňského listopadu se návštěvníkům otevřel vchod, který byl do té doby léta nevyužívaný, práce probíhaly i na vstupu, kterým byli lidé dosud zvyklí chodit, objasnila mluvčí. Za rekonstrukci město zaplatí necelých 17 milionů korun včetně daně.