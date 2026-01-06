Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém

Autor:
  15:19
Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. Tamní zastupitelé pořídili do rekonstruovaného objektu nový audiosystém.
Fotogalerie4

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. | foto: Česká Lípa

„Obsahuje celkem deset nových reprobeden s příslušenstvím, jako jsou rámy k zavěšení a další komponenty, kabely a zesilovač. Nový audiosystém pomůže ozvučit především menší akce,“ přiblížila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Podle starostky Jitky Volfové určuje technické vybavení, jaké typy akcí lze uspořádat. „Kromě samotné budovy postupně investujeme i do vybavení, které přinese nejen lepší zážitek pro posluchače, ale také umožní zdejším zaměstnancům být variabilnější v zajištění místních akcí,“ popsala Volfová.

Koncert či ples ve větším pohodlí. V České Lípě začne oprava kulturního domu

Nové vybavení souvisí s rekonstrukcemi v Crystalu. Upravují se toalety, vstupy do kulturního domu nebo třeba schodiště vedoucí do klášterních zahrad.

Začátkem loňského listopadu se návštěvníkům otevřel vchod, který byl do té doby léta nevyužívaný, práce probíhaly i na vstupu, kterým byli lidé dosud zvyklí chodit, objasnila mluvčí. Za rekonstrukci město zaplatí necelých 17 milionů korun včetně daně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.

Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Osm unikátních obrazů odnesl neznámý zloděj z kostela v Kryštofově Údolí na Liberecku. Díla mají dohromady hodnotu přes půl milionu korun. Policisté po zloději pátrají a žádají veřejnost o pomoc.

Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci...

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. Tamní zastupitelé pořídili do rekonstruovaného objektu nový audiosystém.

6. ledna 2026  15:19

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:09

Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

ilustrační snímek

Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.

5. ledna 2026  15:15

Mzdy v kraji porostou, nejvíc si polepší zaměstnanci v průmyslu a automotive

ilustrační snímek

Boj o každou korunu. Vyjednávání o mzdách byla a jsou podle hlavního manažera Asociace samostatných odborů ČR (ASO ČR) Milana Šubrta leckde dramatická. Většina oslovených společností v Libereckém...

5. ledna 2026  12:42

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Atleti v České Lípě mají opravený stadion, ovál může využívat i veřejnost

Městský stadion u Ploučnice v České Lípě už mohou začít využívat běžci.

Městský stadion u Ploučnice v České Lípě už mohou začít využívat běžci. Opravu oválu se podařilo dokončit v termínu.

4. ledna 2026  8:22

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.

3. ledna 2026  20:43

Šest gum je málo, míní Pabiška. Engel míří s čínským strojem na Dakaru vysoko

Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách.

Jeden pojede bez mechanika a veškeré problémy po cestě si bude řešit sám. Druhý se může těšit na tovární podporu dravé čínské značky. Oba zástupci Libereckého kraje na Rallye Dakar Milan Engel a...

3. ledna 2026  11:45

Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní...

3. ledna 2026  8:43

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou stát do konce roku 2028.

Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku 2017, narostla. Vedení města předpokládá, že zakázka přijde na zhruba půl miliardy korun.

2. ledna 2026  16:44

Ceny služeb porostou, lidé v kraji zaplatí víc za vodu i teplo

ilustrační snímek

V peněženkách lidí bude po novém roce zůstávat méně peněz. V okresních městech zdražují především poplatky za vodné a stočné nebo třeba teplo. Nájmy v městských bytech, veřejná doprava nebo poplatky...

2. ledna 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.