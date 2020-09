Z Ktové v Českém ráji zmizí nebezpečný přejezd, úprava vyjde na 148 milionů

„Po vybudování okružní křižovatky a odstranění dvou zatáček by měl být provoz na silnici z Turnova na Jičín plynulejší a bezpečnější,“ řekl ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Wohlmuth.

„Stavba je naplánovaná na dva roky, měla by končit kompletně někdy v červnu 2022. Ale tak, jak je nastavený harmonogram, tak věřím, že už na konci příštího roku bychom tady mohli po nové komunikaci jezdit,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Výstavba bude probíhat za provozu, což si vyžádá dopravní omezení. Podle Mátla se počítá i s kyvadlovým řízením dopravy za pomoci semaforu. Silnice povede i pod tratí. „Nejnáročnější bude vybudovat železniční most,“ uvedl Wohlmuth.

Železniční ocelový most o délce 48 metrů postaví mimo trať, aby byl co nejméně narušen provoz na železnici. „Po smontování na místě bude most nasunut na trať,“ uvedl Zdeněk Babka, výkonný ředitel společnosti M-Silnice, která zakázku od ŘSD získala.

Kvůli zahloubení silnice pod železniční trať je třeba vyvézt asi 130 tisíc metrů krychlových zeminy. Vybudovat se bude muset i skoro kilometr odvodňovacích stok. „Největší stoka bude mít v průměru až metr a největší hloubka stoky bude devět metrů pod stávajícím terénem,“ dodal Babka.

„My jsme rádi, že se s tím bude něco dělat. Už se o tom mluví dost dlouho. Sice to po dobu výstavby přinese nějaká omezení, ale vymohli jsme si nad rámec původního plánu, že od Borku až k nám postaví cyklostezku podél nové silnice. To je rozhodně dobrá zpráva. Cyklostezka naváže na teď dokončenou cyklostezku z Borku do Radvánovic. Zároveň bude sloužit i jako chodník, protože teď tu žádný podél silnice není,“ řekla starostka Ktové Jiřina Bobková.

Jako zpomalovací prvek by měla fungovat nová okružní křižovatka, která nahradí klasickou křižovatku.



Se silnicí první třídy se v Ktové kříží silnice II/282 ve směru na Rovensko pod Troskami. Podle starostky mají motoristé problém odbočit z hlavní na silnici nižší třídy zejména ve špičkách, tvoří se i fronty.