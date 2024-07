Spojily se tři bouřky a nastala smršť. Kroupy ničily zahrady, domy i auta

Ačkoliv se do Hodkovic nad Mohelkou bouřka dostavila později, než se očekávalo, připravit se na ni nedalo.

„V okolí byly tři bouřky, které se spojily a totálně nás to tady zasypalo kroupy. Věděli jsme, že to přijde, ale do pěti minut byla kompletní tma a pak to tu půlhodiny v kuse padalo,“ popisuje včerejší večer mimo jiné vášnivý lovec bouřek Jiří Kouřil, kterého ovšem včerejší nadělení rozhodně nepotěšilo.

Způsobené škody zatím vyčíslit neumí. „Zahrádka zamrzí, protože se s tím člověk piplá a pak z toho máte salát. Škody na autě i baráku ale budou velké, zatím to nedokážu odhadnout,“ zamýšlí se a dodává, že jeho sousedům zase živly poškodily okna nebo střešní tašky.

Jeho slova potvrzuje také místostarostka obce Helena Řezáčová, podle které je ale hlavní, že se jedná pouze o škody na majetku a nikoliv na životech.

„Zasažení jsou v podstatě všichni obyvatelé Hodkovic, protože to zasáhlo opravdu celé město od Záskalí, přes centrum města až po Jílové. Velké množství domů mělo také vodu nateklou do sklepů a chodeb. Všude, kde kroupy ucpaly odtoky a zahltily kanalizaci, to lidem nateklo dovnitř,“ vysvětluje místostarostka.

Krajské profesionální i dobrovolné hasiče zaměstnaly včera zásahy ve více než 70 případech. „Nejvíce práce v souvislosti s bouřkovým počasím jsme měli na Liberecku, kde jsme řešili přes 40 událostí. Naopak na Semilsku neevidujeme ve zmíněném časovém rozpětí a souvislostech žádné výjezdy,“ upřesňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Čerpání vody i popadané stromy

Konkrétně šlo zejména o zásahy, kdy bylo zapotřebí zmíněné čerpání vody ze zatopených sklepů či lagun ze silnic. Ve více než 20 případech pak jednotky odstraňovaly popadané stromy.

Například kolem půl sedmé večer hasiči zasahovali na komunikaci I/65 u nájezdu směrem na Turnov a Prahu.

„V podjezdu pod přemostěním tam vznikla laguna, která řidičům znemožnila průjezd. Na místo vyjeli jablonečtí profesionální hasiči a dobrovolní kolegové z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Během necelé hodiny od nahlášení události vodu z laguny odčerpali do kanalizace, a místo tak zprůjezdnili,“ zmiňuje jeden ze včerejších největších problémů mluvčí hasičů.