Do Krkonoš se vrátili turisté, v Libereckém kraji chybí Poláci a Němci

Povinnost pohybovat se jen po okresu, kde člověk bydlí. Nařízený lockdown, práce z domova. Zavřené restaurace, zámky a další turistické destinace. Tak to vypadalo v průběhu let 2020 a 2021, kdy na světě řádila pandemie covidu-19.

Právě nařízená povinnost zůstat v areálu svého trvalého bydliště a uzavření volnočasových aktivit způsobily obrovský propad nejen lidem ve stravovacím průmyslu, ale i těm, které živí průmysl turistický.

Nyní to však vypadá, že se počty návštěvníků vrací do doby před začátkem pandemie. Například do Krkonoš vloni přijelo rekordní množství turistů a stoupající zájem návštěvníků potvrzují i aktuální čísla pro celý Liberecký kraj.

Minulý rok Krkonoše zaznamenaly více než 12 milionů návštěv. To je o zhruba čtvrt milionu více než v dosud rekordním roce 2018. Toto číslo ukázala data od mobilních operátorů společně se záznamy z automatických sčítačů, které jsou na hranicích klidových území Krkonošského národního parku.

Údaje jsou za celou oblast Krkonoš, včetně území krkonošského parku. „Samotný park pak v roce 2022 zaznamenal více než 5,7 milionu návštěv, téměř o milion více než v roce 2018,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Zájem ho hory rostl už dřív

Už před pandemií zájem o Krkonoše rostl, v minulém roce se tak navázalo na zvyšující se trend. Rok 2021 byl totiž ještě stále ovlivněný nařízeními vlády a nutnými lockdowny, které měly zamezit šíření nákazy covidu-19. Podle Drahného to bylo jedno z období, kdy byla sezona v Krkonoších klidnější.

„Celé pohoří navštívilo zhruba 8,9 milionu lidí, tedy o 3,5 milionu návštěv méně než v roce 2022. A v samotném parku to bylo přes čtyři miliony návštěv, což je o jeden a čtvrt milionu méně než loni,“ uvedl Drahný.

Nejvyšší počty návštěvníků zaznamenaly Krkonoše jako celek v sobotu 12. února 2022. „V ten den se totiž míjely dva turnusy jarních prázdnin, a dále pak v pátek 28. října 2022 ve sváteční den vzniku Československa a počáteční den prodlouženého víkendu, kdy vládlo příznivé počasí,“ vysvětlil specifika daných dnů mluvčí.

Oproti předchozím analýzám za roky 2017 a 2018 obsahuje aktuální zpráva o návštěvnosti Krkonoš za rok 2022 několik novinek. První z nich je rozbor návštěvnosti jednotlivých horských středisek a vybraných konkrétních turistických cílů, jako je vrchol Sněžky nebo prameny Labe.

„K dispozici jsou také údaje o takzvané křížové návštěvnosti. Je tak možné například zjistit, jaká místa nejčastěji v roce 2022 navštívili třeba lidé, kteří primárně směřovali na Benecko či do Janských Lázní,“ uvedl Drahný.

Analýza poskytuje i údaje o tom, odkud nejčastěji lidé do Krkonoš přijíždějí, včetně toho, jaký podíl z celkového počtu tvoří Češi. Těch loni bylo 82 procent.

„V roce 2022 statistiky pozměnila v tomto bodě také ruská agrese vůči Ukrajině. Předpokládáme, že většina návštěvníků Krkonoš se SIM kartami registrovanými na Ukrajině jsou spíše uprchlíci, kteří do Krkonoš spíše než za volným časem přijížděli za příležitostnou prací či tu dočasně nouzově přebývali,“ uvedl Drahný.

Návrat do Libereckého kraje

Turisté, a to i cizinci, se pomalu vracejí do celého Libereckého kraje. V prvním čtvrtletí letošního roku se návštěvnost ze zahraničí zvedla o 40 procent. Zimní dovolenou strávilo v kraji skoro 50 tisíc cizinců, to je zhruba jen o čtvrtinu méně než v rekordním roce 2019.

„Covid zastavil na dlouhou dobu cestování, lidé se naučili trávit svůj volný čas jinak, možná i trochu zpohodlněli. Naším úkolem je přivést je zpátky, nadchnout je pro návštěvu našeho kraje, ukázat jim pro ně neznámé a lákavé turistické cíle,“ zamýšlí se náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Květa Vinklátová.

Nejcitelněji stále chybí Němci a Poláci, a i když jich přijelo víc než loni, na předcovidovou úroveň se jejich počty zatím nevrátily. Německých turistů se v kraji v prvním čtvrtletí ubytovalo skoro 27 tisíc, o polovinu víc než před rokem.

Na rekordní úroveň se zatím nevrátili ani polští návštěvníci, kteří jsou tradičně druhou nejpočetnější skupinou. Těch se letos v kraji ubytovalo necelých 10 tisíc, zhruba o třetinu víc než loni. V roce 2019 jich ale v zimě v kraji dovolenou trávilo více než 17 tisíc.