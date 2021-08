Nadšenci chtějí tramvaje v Krkonoších. Nesmysl, říká svaz měst

Jsou to jen čtyři ojeté tramvaje, ale rozruchu už způsobily, jako kdyby do Krkonoš přijely ostře nabité tanky. Spolek Přítel Krkonošského metra totiž nechal na nádraží v Rokytnici přivézt čtyři vyřazené tramvaje z dopravního podniku v Ostravě.

Chce je využít především pro ověření svých pokusů s pohonem na stlačený zemní plyn, který zatím probíhá v laboratorních podmínkách na dopravní fakultě Českého vysokého učení v Praze. Časem by pak takové tramvaje na CNG mohly jezdit po vlakových kolejích z Rokytnice do Martinic a vozit turisty.



Vysněným přáním spolku je pak prodloužení tramvajového provozu z rokytnického nádraží až k lanovkám lyžařského areálu Horní Domky v Rokytnici.

To je ale s ohledem na finanční a technickou náročnost v nejbližších deseti letech prakticky nemožné. Rokytnické nádraží vlastně v Rokytnici vůbec není, koleje končí ani ne dva kilometry za Jabloncem nad Jizerou pod silnicí I/14. Do centra Rokytnice jsou odtamtud skoro čtyři kilometry, skiareál Horní Domky je pak od nádraží šest kilometrů.

Přestože jde zatím jen o vizi, vzbudil nápad velkou nelibost u Svazu měst a obcí Krkonoš a nezamlouvá se ani Libereckému kraji.

„Představitel spolku Krkonošské metro o projektu s nikým kompetentním v území nejednal. Provoz dožitých tramvají v turistické oblasti spadl z nebe. Mediálně je to sice pro Krkonoše výborné PR, ovšem reálně je to nesmysl prvního kalibru. Prodloužení tratě do skiareálu v Rokytnici by stálo přes miliardu korun. Nepodporujme v turistické oblasti vznik takového smetiště se starými tramvajemi,“ kritizuje ostře záměr starosta Vrchlabí a zároveň předseda Svazu měst a obcí Krkonoš Jan Sobotka.

Rétorika Libereckého kraje je o něco smířlivější. Podle něj současné zákony neumožňují, aby po jedné trati jezdily zároveň vlaky i tramvaje, i když technicky to možné je.

„Smíšený provoz vlaků a tramvají je v zahraničí v běžném provozu na mnoha místech, ale v České republice chybí jeho legislativní ukotvení. Změnit zákon trvá mnoho let. Myslím, že snadnější cestou bude pro testování provozu tramvají vybrat jinou železnici bez plánovaného provozu vlaků,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Podle předsedy spolku Karla Jakubů je ale všechno hlavně velké nedorozumění. „Naším cílem je především výzkum. Pracujeme na prototypu nového vozidla pro regionální tratě. Jde o tramvaj s hybridním pohonem na stlačený zemní plyn, která by mohla jezdit po vlakových kolejích. Tramvaj na CNG nikde v Evropě není, byla by to rarita. Laboratorní zkoušky nám zatím vycházejí dobře, ale teď si to potřebujeme ověřit v praxi, přímo na nějaké vlakové trati. To je také hlavní smysl, proč jsme tramvaje z Ostravy kupovali. Samozřejmě bychom chtěli, aby se trať z nádraží v Rokytnici prodloužila až ke skiareálu pod Lysou horou, ale to není otázka jednoho, dvou let,“ vysvětluje Jakubů.

Kraj nasadí nové vozy

Z komentářů odsuzujících záměr je rozčarovaný. „Jen jsme koupili čtyři tramvaje a už jsou tady hlasití odpůrci, aniž by se cokoliv rozběhlo. Nám jde přitom o zachování regionálních tratí a jejich oživení. Jsme připraveni podat žádost na drážní úřad, aby nám povolil testovací jízdy, ale víc už to teď komentovat nechci,“ dodal Jakubů.

Svaz měst a obcí Krkonoš spolu s Libereckým krajem ale mají vlastní představu, jak tamní lokálku oživit. „Určitě chceme na trati zachovat celoroční provoz a už jsme sjednali dílčí obnovu vozového parku. Zhruba za rok a půl mají být na lokálce nasazeny vozy Regionova Českých drah, které mají vyšší kapacitu, pohodlná sedadla, nízkopodlažní vstup a prostornou toaletu. Víc vyhovují i vozíčkářům než současné motoráčky,“ zmínil náměstek Sviták.

V plánu je také zavedení celoročního provozu turistických vlaků tažených parní lokomotivou z Vrchlabí do Rokytnice. Zatím se tam nostalgické jízdy konají jen párkrát do roka.

A ani tím to nekončí. Svaz měst a obcí Krkonoše spolu s Libereckým krajem a Spolkem železniční historie v Martinicích chtějí tlačit na příslušná místa, aby se dokončilo vlakové spojení mezi Rokytnicí a Kořenovem. Tím by vznikl uzavřený železniční okruh, který by obepnul Krkonoše jak z české, tak polské strany. Kdysi to měl v plánu hrabě Jan Harrach, kterému se nelíbilo zaslepení tratě v Rokytnici, později ale zemřel, a plány pak definitivně zhatila první světová válka.