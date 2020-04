Do Jablonce už jen oklikou, Rádelský mlýn obsadili na rok a půl dělníci

Úplná uzavírka měla začít už na konci března, kvůli pandemii covid-19 ale firma Eurovia pozastavila rozdělané zakázky. Teď se na stavbu znovu vrátila. Řidiči jedoucí od Turnova na Jablonec tak musí využít jednu ze tří oficiálních objížděk.

„Objížďky jsou dané i s ohledem na to, že je momentálně rozkopaná i značná část Jablonce. Takže kdo míří od Turnova do jablonecké části Rýnovice, použije objížďku přes Liberec. Pro oblast Kokonína a Vrkoslavic je stanovená náhradní trasa přes Pěnčín a Maršovice. Třetí objížďka je pak přes Železný Brod a Tanvald do jabloneckých Pasek,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Aby si kamiony nezkracovaly v případě kolon cestu do Liberce přes Záskalí, začal platit na této silnici zákaz pro nákladní dopravu nad 12 tun. Podobné obavy jako v Záskalí ale mají i obyvatelé Pelíkovic na protilehlém kopci.

„Obávám se, že některé kamiony se tam budou cpát. Zrovna nedávno nám tam v úzkých zatáčkách jeden zahraniční kamion uvázl, a to ještě nebyl Rádelský Mlýn zavřený. Navíc má silnice z Rychnova přes Pelíkovice do Hodkovic sloužit pro náhradní autobusovou dopravu. Sice je nově opravená, ale tak úzká, že dvě auta se tam nevyhnou, čekáme tam problémy,“ řekl starosta Rychnova Tomáš Levinský.

Podobné obavy ze zvýšené dopravy mají i v Pěnčíně, kudy vede jedna z objížděk. „Ta silnice na to není technicky připravena, jsou tu úzká místa a pro chodce žádné chodníky. Proto jsme domluveni s policií, že se na to zaměří,“ uvedl starosta Ivan Matějček.

Stavbaři už u Rádelského Mlýna demontovali protihlukovou zeď, teď se pracuje na svedení Jeřmanického potoka do železobetonových rámů a na kanalizaci ve středním dělícím pásu silnice I/35. Nová tříúrovňová křižovatka, která tam za rok a půl vznikne, má v daném místě snížit nehodovost.