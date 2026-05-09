Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Provoz bude plynulejší i bezpečnější. Důležitou křižovatku přestaví

Matěj Klimša
  8:23
V místě se kříží dvě významné silnice, po kterých denně projíždí téměř jedenáct tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Bude bezpečnější a pomůže k plynulejšímu provozu.
Fotogalerie3

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

„Data nám jasně ukazují, že doprava na I/9 stoupá, proto musíme zlepšit kapacitu této klíčové silniční spojnice Prahy s Českou Lípou a Šluknovským výběžkem,“ vysvětlil ministr dopravy Ivan Bednárik.

Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka je stavba pro město mimořádně důležitá především kvůli plynulému odjezdu z města. „Zejména v zimních měsících se nám tady hromadí kamionová doprava. V okamžiku, kdy napadne sníh, má Nový Bor velký problém.“

Obchvat za stamiliony uleví Lvové, v bezpečí budou i turisté mířící na zámek

V místě se setkává silnice na Liberec s tahem na Děčín. Křižovatka už podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nevyhovuje současnému provozu.

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Chybí zde odbočovací a připojovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Nejsou zde ochráněné jednotlivé nemovitosti, zároveň je potřeba přestavět i samotný most, protože je na konci své životnosti,“ popsal.

Nový most bude širší, a to především kvůli budoucímu třípruhovému uspořádání. Součástí přestavby budou i dvě protihlukové stěny, které ochrání obec Okrouhlá.

Stavba je významná i pro připravovaný obchvat

„Vybudujeme také kontrolní stanoviště Policie ČR pro vážení kamionů. Zohledňujeme rovněž bezpečnost, nové oplocení silnice ochrání migrující zvěř před střety s vozidly,“ dodal Mátl.

Přestavba křižovatky si vyžádá 188 milionů korun bez daně, hotová by měla být na podzim příštího roku. Stavba bude důležitá taky pro propojení s připravovaným obchvatem České Lípy a Nového Boru. Letos v květnu se pro řidiče otevře jeden a půl kilometru dlouhý úsek mezi Dubicí a Dolní Libchavou.

„Poslední část tohoto obchvatu, přes deset kilometrů dlouhý úsek z Nového Boru do Dolní Libchavy, plánujeme začít stavět nejpozději v roce 2030,“ upřesnil generální ředitel Mátl.

Komplikace pro obchvat České Lípy, Děti Země uspěly u soudu s námitkami

„Dnešní trasa některé části Nového Boru, jako je třeba Pihel, doslova dělí napůl a lidé už tam ani nemohou přejít komunikaci,“ přiblížil důležitost obchvatu starosta Dvořák.

Po zprovoznění budoucího obchvatu by podle ŘSD ještě mohla intenzita dopravy v úseku stoupnout. „Bude to další alternativní spojení do této oblasti od Prahy. Dnes průjezd Českou Lípou část řidičů od cesty odrazuje. Proto je potřeba takto významné křížení dvou silnic první třídy mít v režimu kapacitní a bezpečné křižovatky,“ objasnil Mátl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.

Jeho tým dohrával v deseti, přesto doma Slavii zle zatápěl. Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč po prohře 1:2 s favoritem na úvod nadstavbové skupiny o titul litoval dvou inkasovaných gólů...

Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...

Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména...

Provoz bude plynulejší i bezpečnější. Důležitou křižovatku přestaví

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a...

V místě se kříží dvě významné silnice, po kterých denně projíždí téměř jedenáct tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Bude...

9. května 2026  8:23

Nahrál jsem bratra na videokazetu. Tvůrce hry Prince of Persia prozradil, jak vznikala

Premium
Americký tvůrce her Jordan Mechner navštívil festival animovaných filmů Anifilm...

Do dějin počítačových her se nesmazatelně zapsal legendárním titulem Prince of Persia. Díky americkému tvůrci Jordanu Mechnerovi se snad každý puberťák v devadesátých letech probíjel labyrintem plným...

8. května 2026

Poptávková doprava jezdí i na Hrádecku. Lidé ji mohou využívat od května

Obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května využívat poptávkovou...

Také obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května na svých cestách využívat poptávkovou dopravu. V pracovních dnech ji od 7 do 19 hodin zajišťuje ČSAD Liberec, během prázdnin bude k...

8. května 2026  8:17

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

7. května 2026  14:52

Ostrava investuje 41 milionů do hřbitovů, chystá i unikátní kolumbárium

Smuteční síň na hřbitově v Ostravě Vítkovicích

Ostrava letos vyčlenila 41 milionů korun na rozsáhlou modernizaci 22 hřbitovů. Ta zvýší kapacitu pohřebišť. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce v Mariánských Horách s originálním...

7. května 2026  10:38

Chceme naučit Němce, ať k nám jezdí za kulturou, říká šéf festivalu Lípa Musica

S hudebním festivalem Lípa Musica strávil jeho ředitel Martin Prokeš polovinu...

Když před pětadvaceti lety zakládal v České Lípě komorní festival duchovní hudby, netušil, že přeroste v uznávanou mezinárodní akci, kam se budou sjíždět hvězdy hudebního nebe. Zpěvák a vůdčí...

7. května 2026  10:27

Nový terminál propojí vlaky i autobusy, na jeho stavbu si ale Liberec ještě počká

Cestující v Liberci čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji.

Liberec vybral návrh nového terminálu. Propojí vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. Cestující čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. Terminál za miliardy korun ale vznikne až v...

6. května 2026  14:15

Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio

I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu...

I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Tentokrát uspořádala výstavu Vlkochodci, která odkazuje na irský Cartoon Saloon, jedno z...

6. května 2026  10:48

Bezpečná doprava, nebo ztráta historické hodnoty? V Liberci vře spor o náměstí

Budoucí podoba Tržního náměstí

Proměna Tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze. Radnice slibuje bezpečnější dopravu a nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici ale...

5. května 2026  16:05

Řidič s rukou v sádře zběsile ujížděl policii, jen těsně minul rodinu s kočárkem

Muž zběsile ujížděl policejní hlídce.

Muž se zákazem řízení ujížděl policejní hlídce v Liberci. Vysokou rychlostí se proháněl ulicemi města i loukami sportovního areálu Vesec, a to i přestože měl ruku v sádře. Během své zběsilé jízdy...

5. května 2026  9:36

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...

Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména...

4. května 2026  16:05

V Liberci začíná festival Anifilm, dorazí i autor legendární počítačové hry

Anifilm nabídne 504 animovaných fimů a her. Na snímku ředitel festivalu Tomáš...

Přes pět set animovaných snímků a her nabídne letošní ročník Anifilmu. Festival, který se bude už posedmé konat v Liberci, se nově rozprostře do několika nových sálů. Hlavním tématem letošního...

4. května 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.