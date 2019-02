Z Grabštejna musela pryč, křížovou cestu vztyčí místo zbořeného kostela

Komunisté v době totality nechali zbourat zchátralý katolický kostel svatého Jakuba ve Václavicích. Úředníci v době demokracie 40 let nato zas nedalekou posvěcenou křížovou cestu Stezku smíření vedoucí k hradu Grabštejn. Teď se oba symboly se stejně smutným osudem spojí v jednom místě.

Duchovní otec Stezky smíření a grabštejnský patriot Luděk Vele chtěl křížovou cestou se čtrnácti zastaveními poděkovat lidem dobré vůle za záchranu hradu. Jenže tvrdě narazil.

Podle památkářů ji vztyčil jako „černou stavbu“ bez toho, aniž by proběhl archeologický průzkum. Předloni ji musel pod hrozbou pokuty zbourat a zastavení uvést do původního stavu. Dnes stély od sochaře Michala Moravce stojí před domovem s pečovatelskou službou v Chotyni a čekají na důstojnější umístění.

Starostka má strach, aby stély nespadly na děti

„Jsou tam hezké, ale duchovní rozměr to nemá. Starostka má navíc strach, aby stély nespadly na hrající si děti na loučce před domovem seniorů. Protože Liberecký kraj nabízený dar odmítl, uvažoval jsem i o tom, že křížovou cestu odvezu do Švýcarska k městu Küssnacht. Lemovala by tam nádhernou cestu Viléma Tella, která končí kaplí. Pořád jsem si ale říkal, že přeci patří k nám,“ nastínil Luděk Vele své úvahy nad tím, jak smysluplně umělecké dílo využít.

Nakonec našel společnou řeč se starostou Hrádku nad Nisou Josefem Horinkou. Loňské sucho odhalilo základy zbořeného kostela v Hrádku – Václavicích.

Město chce základy obnažit a místo konání každoroční Svatojakubské pouti zvelebit. Na duchovní pouť každým rokem přijíždějí původní vysídlení obyvatelé. Na místě zbořeného kostela se pod širým nebem koná mše.

„Václavice jsou vesnice hned vedle Grabštejna a nabízí se tam úžasná paralela. V roce 1976 tam nechali zbourat kostel. A to tak dokonale, že po něm nezbyla ani památka. Jen místní vědí, že stával na hřbitově. Také já jsem musel po odstraněných stélách lesní porost dokonale zamaskovat. Už ani já jsem loni nenašel místa, kde křížová cesta stála. Vlastně jako ve Václavicích,“ uvedl Luděk Vele.

„V každém kostele je přece křížová cesta. Dohodli jsme se proto na tom, že stély budou lemovat vnitřek kostela. Stély budou mít konečně zase své důstojné místo a smysl,“ raduje se Luděk Vele.

Stély vztyčí už letos v létě

Podle hrádeckého starosty Josefa Horinky by se stély měly na půdorysu kostela objevit už letos v létě.

„S václavickými obyvateli jsme oživili myšlenku obnovit a přiznat základy kostela. Máme vše nafoceno z dronu, geodeticky zaměřeno. V místě by proběhl archeologický průzkum. Stély křížové cesty darované Benefičními koncerty Grabštejn by vše korunovaly. Rádi bychom je vyskládali tak, jakoby visely na zdech,“ přiblížil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Areál převedla církev na město a to se snaží místo postupně zvelebovat.

„Za pomoci dotace jsme obnovili hřbitovní zeď. Chceme tam také udělat provizorní oltář, pokud se v místě budou konat bohoslužby nebo akce, kde promlouvá farář. Chceme také vztyčit kříž, který tam kdysi byl, aby se z místa stalo poutní místo,“ doplnil Horinka.

Bohoslužby během každoroční pouti slouží ve Václavicích farář Radek Vašinek. Ten také křížové cestě vedoucí ještě na Grabštejn žehnal.

„Ve Václavicích jsme obnovili poutní bohoslužby, ač tam už není kostel. Pokud se tam objeví i snesená křížová cesta, bude to pro zkulturnění areálu určitě přínos a je to dobrá zpráva. Bohoslužby by tam mohly být častěji, například při významných výročích,“ doplnil Radek Vašinek.