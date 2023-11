Křížovou cestu zdobí unikátní sklo, na Frýdlantsko má přivábit turisty

Návštěvníci je najdou v kostelní zahradě na původních pískovcových podstavcích, kde byla v minulém století malovaná křížová cesta. Ta už ale na svém místě od roku 1935 není.

S nápadem na její obnovu přišel Okrašlovací spolek Dětřichov spolu s německými rodáky. Obec pak myšlenku podpořila. I proto, že by nová křížová cesta mohla posílit cestovní ruch.

„Je spousta lidí, kteří se chtějí podívat do kostelní zahrady nebo na hroby. Leží tu například poctivý polesný Malik, který zahynul tragickou smrtí, protože se nechtěl podvolit pytlákům,“ říká starostka Dětřichova Martina Kohoutová.

Křížová cesta vyšla na 522 tisíc korun, největší část peněz uhradil Dětřichov z obecního rozpočtu.

Tři tisíce let stará technologie

Skleněné obrazy vznikly v nedaleké sklárně Spider Glass. Jednotlivé desky jsou přibližně 40 centimetrů široké a 60 centimetrů vysoké.

„Dělali jsme na tom zhruba půl roku, ale přípravy trvaly tři léta. Zvolili jsme moderní pojetí. Není obvyklé, aby křížová cesta byla ze skla, ale mám rád originální, výjimečné věci,“ říká autor Josef Novotný.

Na výrobu použil metodu takzvaného fusingu, tedy lehaného skla. „Je to tři tisíce let stará technologie. Vznikla ve starém Egyptě, když se pokoušeli míchat různé druhy skla. Pracujeme s nižšími teplotami, než je obvyklé. Vše si nejprve připravíme a pak už do průběhu nemůžeme zasahovat. Je to velká alchymie,“ dodává.