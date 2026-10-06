Případem, kdy podnikatel provedl terénní úpravy bez příslušného povolení v Přírodním parku Ještěd, se zabývají Povodí Ohře, stavební úřad v Osečné i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Práce prováděl u místního potoka, který je v záplavovém území.
„Na místě jsme vzhledem k tomu, že se stavba nachází v záplavovém území, požadovali okamžité ukončení stávajících prací a okamžité uvedení do původního stavu,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
„Změnil průtok potoka. Záplavové území tak ohrožuje nejen nás pod ním, ale i sousedy nad.“