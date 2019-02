Od odpadků mají lomu Kristýna pomoci vratné kelímky. Myslí tu i na vozíčkáře

„Letos chceme umístit pod chatu plavčíka a stánek Karibik dvě dřevěná mola, která by měla přispět k větší pohodě rekreantů a určitě ještě zvýší atraktivitu Kristýny,“ zmínil starosta Hrádku Josef Horinka.

Vylepšení se mají dočkat i dětská hřiště a v plánu je i výstavba sociálního zařízení v lokalitě Střed. Tam také bude nově dřevěný sjezd do vody pro vozíčkáře.

„Rádi bychom Kristýnu prezentovali jako vstřícnou pro handikapované. Zatím má registraci jako příznivá pro cyklisty, kterých sem jezdí spousta. Zaznamenali jsme ale, že sem míří i vozíčkáři, pro které je však poměrně složité se do vody dostat. Výstavbu sjezdu jsme proto konzultovali s libereckým vozíčkářem, paralympionikem Jiřím Suchánkem, který ví, jak to tady chodí,“ uvedl Horinka.

Odpady mají vyřešit vratné kelímky

Pozornost chce Hrádek upřít také na tuny plastových odpadků, které se z Kristýny během sezony denně odvážejí. U stánků s občerstvením se tak mají objevit vratné kelímky.

„Každý by si kelímek na vratnou zálohu půjčil a pak ho buď vrátil, nebo si ho nechal. Mělo by na něm být logo Kristýny nebo Hrádku. O výši vratné zálohy ještě povedeme diskuzi, jsme teprve na začátku. Je ale nutné to řešit, odpadu je tam mraky,“ plánuje starosta.

S tím souvisí i kapacita oblíbené vodní nádrže. Loňské léto ukázalo, že o moc víc návštěvníků se tam nevejde. Zakázat ale někomu vstup na pláž nejde.

„Jediné, co se dá regulovat, je počet ubytovaných v kempu. I když občas se musí přimhouřit oko, když vám někdo přijede z druhého konce republiky a pláče, že by měl jet zase pryč. Ale nadměrný počet lidí se pak projevuje tím, že nestačí dotékat záchody, že je hodně nepořádku,“ řekl Horinka.

Už vloni Kristýna prokoukla díky úpravě hlavní pláže. Vyseli tam novou trávu a část pláže zasypali bílým pískem, takže to na Kristýně vypadá jak u moře.

„Inspirací byla návštěva nedalekého Olbersdorfer See u Žitavy. Tam jsme si uvědomili, že s plážemi a cestou tady něco musíme udělat. Je to naše vizitka,“ uvedl předseda představenstva společnosti Kristýna Radek Petr.

V plánu je proto i oprava cesty kolem celé Kristýny a nové podoby se má dočkat i pláž na severu Kristýny u občerstvení U Sumce.