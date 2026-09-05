„První sklo na Kristiánově utavili Riedelové už před 250 lety. Tamní pec vyhasla sice už v roce 1887, ale vždy první sobotu v září se do zaniklé osady sklářské řemeslo vrací,“ připomíná Šárka Labusová, asistentka ředitelky Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které akci pořádá.
„Svou osobní účast již potvrdil pan Georg J. Riedel, který představuje desátou generaci tohoto slavného sklářského rodu. Právě zde se historie sklářské dynastie začala psát a firma se ke svému původu dnes hrdě hlásí,“ dodává ředitelka instituce Milada Valečková.
Slavnost potrvá od 9 do 16 hodin, vstup je zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na kulturní program – vystoupí folklorní i dětský soubor, zazní jarmareční písně i písně o Jizerských horách. Akci uzavře bluegrassová a country skupina Blue Apples.
Prohlídky připomenou, jak se v osadě žilo
Děti se mohou zapojit do tvořivých dílen i soutěží, vyslechnout si pohádky, projet se na koni nebo se vydat lanovkou přes řeku Kamenici. „K výročí osady jsme pro ně vydali i komiksovou brožuru, kterou na slavnosti pokřtíme,“ zmiňuje muzejní edukátorka Dana Křivánková.
|
Kde je Křišťálové údolí a kolik vzepře vítěz Tour? Co víte o sklářství?
Po celou sobotu bude v provozu mobilní sklářská pec Florianovy hutě z Českolipska, skláři budou ze skleněných tyčinek vyrábět originální perle a figurky. Kromě ukázky dalších tradičních řemesel si budou moci návštěvníci prohlédnout nabídku ve stáncích či ochutnat regionální speciality.
Jablonecké muzeum připravilo také komentované prohlídky o tom, jak se v osadě žilo. Procházku povede muzejní kurátorka Tereza Bednářová. „Přístupná bude i stálá expozice o historii osady v takzvané Liščí boudě,“ doplňuje Labusová.