Pod silnicí v Liberci se propadla zem, kráter je hluboký několik metrů

Zhruba metr a půl dlouhou a půl metru širokou díru v zemi objevil náhodný kolemjdoucí mezi osmou a devátou hodinou dopoledne.

„Propadly se vrstvy v zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací ulice Dvořákova. Díra je hluboká asi tři metry a zasahuje do tělesa komunikace. Vypadá to, že to zřejmě podemlel nějaký potok,“ uvedl vedoucí odboru správy veřejného majetku Lukáš Hýbner.

Rozsah poškození a vzniklou škodu bude město teprve zjišťovat. Ulice přitom prošla v roce 2013 kompletní rekonstrukcí.

„Je relativně nová, ale už pravděpodobně nebude v záruce,“ dodal Hýbner.