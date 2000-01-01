Nápadité kostýmy a stovky lidí. Harrachov ožil tradiční slavností spojenou s postavou Krakonoše, který zavítal do horského města a přivezl jaro. Do průvodu masek se poprvé zapojil také starosta.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Zima pomalu končí a do Harrachova už tradičně přijel Krakonoš. Městem zní hudba a v ulicích se pohybují vyšší stovky lidí.
Do Harrachova pán hor přináší jaro po 78. Letošní novinkou je, že se do Krakonošovy družiny přidal i starosta Harrachova Tomáš Vašíček.
Starosta se lidem v průvodu představil jako Čaugráček. „Osobně jsem za masku ještě nikdy nebyl. Byl jsem historicky součástí Krakonošovy policie, která je v šatlavě.“
„Je to akce, která je veselá a optimistická, je to taková oslava sezón. Neoslavujeme ani konec, ani začátek, ale je to o tom jaře, dobré náladě a o muzice,“ přiblížil akci starosta Vašíček.
„Jsou tu tradiční rodiny, které se vždy do něčeho oblečou, nebo kluci vymyslí něco zajímavého, ono se to hodně střídá. V minulosti tu byli Simpsonovi nebo Teletubbies,“ popsal starosta.
Krakonoše, stejně jako loni, ztvárnil František Veverka, osmašedesátiletý lesník ve výslužbě. Doprovodil ho tradiční průvod pohádkových a nápaditých masek.
Akci doprovází různá kulturní vystoupení. „Je hezké, když se tradice dodržují, snažíme se to držet,“ upřesnil starosta.
Postava pána hor patří ke Krkonoším po staletí. První zmínky, podle historika a bývalého ředitele Krkonošského muzea v Jilemnici Jana Luštince, pocházejí ze 16. století.
Současné jméno Krakonoš podle něj vzniklo až během národního obrození z původního německého označení Rübezahl. „Spisovatel Klicpera přišel se jménem Krakonoš, které se postupně ujalo,“ objasnil.
„V 17. století vycházely Báje o Rýbrcoulovi, jeho popularita byl tenkrát obrovská, dostaly se do Lipska a tak dál. Postupně se z Krakonoše stala veličina, která daleko přesahuje významem naše hranice,“ doplnil Luštinec.
Přijela i rodina hraběte Harracha nebo Trautenberk. „Masky bývají každý rok různé a je to legrace,“ uzavřel Vašíček.
