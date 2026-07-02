„Tady byl tenkrát první natáčecí den, jestli se nepletu a tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolické. A chaloupka je krásná, to místo je naprosto kouzelné, malebné. Je to taková nostalgie, dá se říct,“ pověděl herec David Švehlík během krátké pauzy mezi natáčením na Bílé hoře.
Přiznal, že návrat do role pro něj nebyl obyčejným pokračováním. Znovu se potkává po čtyřech letech s částí stejného štábu. „Jsou to lidi se stejnou DNA a jsou skvělí. Mně se s nimi bezvadně pracuje. Jsou to opravdu profesionálové a zároveň velmi laskaví a vstřícní lidi. Pracuji s kamarády. Člověk si asi nemůže přát nic více,“ poznamenal.
„S panem Peterkou se srovnávat nemá smysl“
„Pokračování Krakonoše je logickým krokem. Scenáristka Barbara Johnsonová napsala svižný, poutavý a napínavý příběh, který důstojně navazuje na úspěch prvního dílu. A co se týče mé role, cítím především vděčnost a údiv s upřímnou snahou zůstat pravdivý,“ dodal představitel Krakonoše.
Na otázku, zda byla výzva převzít tuto postavu po Františku Peterkovi, který Krakonoše ztvárnil v oblíbených Krkonošských pohádkách, odpověděl Švehlík kladně.
„Měl jsem z toho spíš velkou radost, už jenom z toho důvodu, že taky mám rád hory, takže to je s vděčností a s radostí. S panem Peterkou se srovnávat nemá smysl, to nejde. To byl jiný Krakonoš, krásný Krakonoš,“ řekl s tím, že se na Peterku díval s obdivem.
„Všechno to, co Krakonoš měl mít, tam u něj bylo. Autorita, přísnost, ale zároveň laskavost. Zvládl to skvěle.“
Na natáčení vstávala většina štábu už ve tři hodiny ráno. Únavu na sobě ale herec během natáčení nedal znát. Podle Švehlíka se dnes v polostínu mezi lesy hrálo dobře.
„Jsou jenom kožená kaťata, takže ty spíš chladí a košile, na které je vestička. Kdyby byla horka, tak už by to bylo trošku nepříjemné, to je pravda, ale tohle se dá zvládnout,“ popsal jak se mu hraje v kostýmu.
Režisér Peter Bebjak pod stanem sledoval záběry kamer, společně se štábem si přehrával natočený záběr a diskutoval detaily. Bebjak, který režíroval také Krakonošovo tajemství, je spokojený, podle něj jde vše absolutně podle plánu.
Štáb míří do Brna
„Dnes je předposlední den natáčení. Takže nám zůstává už jen jeden ateliér v Brně, a to 6. července, tím pádem by měl být Krakonoš a básník natočený,“ prozradil s tím, že se bude natáčet interiér Krakonošovy chaloupky.
Scény, které vzniknou v brněnském ateliéru, se budou celou pohádkou prolínat. „V rámci filmu jsou obrazy někde zařazené a když se dostaneme na tu lokaci, tak natočíme všechno, co se tam v rámci filmu nachází,“ upřesnil režisér.
Podle něj je pokračování pohádky trošku jiné. „Má to všechno, co má pohádka mít. To znamená, že to je takový žánrový mix. Už to není jen příběh Krakonoše, ale spíš těch lidí, kteří žijí v městečku a v podhůří.“
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Zároveň připomněl, že každá pohádka má v ději dobro i zlo. „Vždy se někdo musí vypořádat s nějakou nespravedlností. Je tam určitě nějaká úloha, kterou musí člověk překonat, aby naplnil své poslání. A jsou tam prvky thrillerové, ale i komediální. Směs žánrů je velká.“
Spolupráce s Davidem Švehlíkem je podle Bebjaka příjemná. „Je velmi profesionální a velmi skvělý herec,“ podotkl. Režírovat vánoční pohádku je ale podle něj výzva.
„Je to vždy o hledání mixu, jak udělat vánoční pohádku. Víte, že to bude sledovat hodně lidí, ale tím pádem se na to dívají děti i dospělí i teenageři, takže musíte najít takový mix, aby vyhovoval všem,“ doplnil s tím, že o to náročnější a nebezpečnější natáčení je.
Krakonoše si diváci oblíbili
Podle zástupců České televize (ČT) je pokračování logickým krokem. První pohádka si získala mimořádnou oblibu a tvůrci chtěli na její atmosféru navázat novým příběhem.
Na natáčení se podílí také velká část původních tvůrců. Patří mezi ně i scenáristka a kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová.
„Lokalita na Bílé skále se objevila už v prvním díle Krakonošovo tajemství. Je to místo, kde Krakonoš bydlí, kde pan architekt postavil překrásnou Krakonošovu chaloupku, vytvořil Krakonošovu zahrádku. Takže pochopitelně je v druhém díle, protože Krakonoš se nám mezitím nepřestěhoval,“ vysvětlila scénáristka a producentka.
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„V pohádce nám zůstávají dvě původní postavy – Krakonoš a Jiráček. Právě s Jiráčkem jsem se nedokázala rozloučit, a tak se vrací i v novém příběhu,“ podotkla s tím, že společně s novými hrdiny bude Jiráček tentokrát čelit zvlášť nebezpečnému protivníkovi.
„Pohádku inspirovala i některá méně známá fakta krkonošské historie a samozřejmě sám Krakonoš a jeho nezaměnitelný charakter.“
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Podle Johnsonové by měl být druhý díl alespoň stejně dobrý a v ideálním případě třeba i trošku lepší. „Dá člověku samozřejmě i více práce. Je to rozhodně větší zodpovědnost a nejde jen o příběh, ale stejně tak jako v prvním díle, mám vždy ambici přinést nějaké skutečné zajímavosti z Krkonošské historie,“ řekla Johnsonová.
Dodala, že podle ní nejde jen o příběh, ale i spojení se skutečnými zajímavostmi. „V prvním díle to byly Vlašské knihy, v tomhle díle je to kromě jiného třeba arzeniková pec, která skutečně v Krkonoších existovala,“ připomněla s tím, že ve starém znaku města Pec pod Sněžkou byla i vyobrazena. „Tato pec hraje docela důležitou roli i v příběhu.“
Pohádka v sobě nese historický děj
První i druhou pohádku se štáb snažil tvořit jako dobový film zasazený do konkrétního období a lokace. „Dává mi smysl, když jsou věci reálné a ukotvené,“ vysvětlil kostýmní výtvarník Ján Kocman, jehož práci může publikum znát například z projektu Marie Terezie. Podílel se také na dvoudílném televizním filmu Gerta Schnirch, který uvidí diváci ČT na podzim.
„Krakonošovo tajemství si získalo mimořádnou diváckou oblibu a stalo se jednou z novodobých pohádkových stálic ČT. Jsem proto rád, že můžeme navázat novým příběhem, který spojuje silné herecké obsazení, kvalitní tvůrčí tým a hodnoty, jež k vánočním pohádkám neodmyslitelně patří,“ připomněl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Zároveň věří, že Krakonoš a básník nabídne divákům napříč generacemi nejen dobrodružství a humor, ale také příběh o odvaze, přátelství a respektu k tradicím.
O tom, jaké místo bude mít vánoční pohádka v programu ČT, se bude teprve rozhodovat. „Myslím, že v říjnu bude probíhat tisková konference, a tam se teprve rozhodne, kdy přesně se bude vysílat,“ uvedla Johnsonová.
Nová vánoční pohádka je součástí Štědrého dne
Podle ní by byla škoda, kdyby se změny financování České televize, které plánuje Babišova vláda, dotkly i filmové tvorby, konkrétně pohádek.
„Nejsem ten, kdo má tyto detailní informace. Jsem přesvědčená, že vedení dělá všechno proto, aby se to nestalo. Vánoční pohádky jsou jedním z nejsledovanějších pořadů ČT. Když se povedou, tak mají největší reprízový potenciál a byla by hrozná škoda, kdyby se z finančních důvodů vyrábět nemohly,“ pověděla.
Zároveň si myslí, že pro českého diváka je nová vánoční pohádka součástí Štědrého dne a je to dárek ČT divákům.
V pohádce Krakonoš a básník hrají také například Ondřej Sokol, Táňa Pauhofová, Lucie Ducháčková, Vojtěch Franců nebo Kryštof Hádek. Filmový štáb už natáčel v ateliérech na Kavčích horách i mimo ně, vyrazil také za zimními záběry.
V letních měsících červnu a červenci se tvůrci přemístili i do dalších krajů. Kromě Krkonoš se v pohádce objeví například Nové Město nad Metují, Dobříš nebo Vysoký Chlumec.