Členům drogového gangu hrozí až 18 let vězení, soud v Liberci dnes rozhodne

Krajský soud v Liberci dnes vynese rozsudek nad zbývajícími čtyřmi obžalovanými z jedenáctičlenné skupiny, která se podle spisu zabývala výrobou a distribucí drog. Hlavním aktérům hrozí až 18 let vězení. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem Michala Votavy od září 2022 do srpna 2023 bezmála deset kilogramů pervitinu a měla k dispozici suroviny k výrobě zhruba stejného množství této drogy.
Rozsudek si vyslechne i Votava, jehož obžaloba považuje za hlavního organizátora. Votava odmítá, že by šlo o organizovaný gang.

Žalobkyně mu navrhuje 14 let vězení, obhajoba pro něj žádá trest při dolní hranici sazby, což je osm až deset let. Verdikt vyslechne i jeden z údajných vařičů drogy, jemuž státní zástupkyně navrhuje 12 let vězení. Podmíněné tresty pak chce pro další dva obžalované, kteří měli v gangu podle spisu okrajovou roli.

Pervitin vyráběli členové skupiny v podomácku zhotovené laboratoři na různých místech v Liberci, v Proseči nad Nisou, v chatě u nádrže Fojtka v Mníšku či v Raspenavě. Vařiči se střídali, bylo jich pět.

Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let

Zbývajících sedm obžalovaných se rozsudek dozvědělo již dříve. Šlo převážně o ty, kteří prohlásili vinu, a nebylo tak nutné další dokazování. Soud jim uložil tresty od podmínek po 11 let vězení.

Nejpřísnější trest z nich dostal Martin Hendrych, který vyrobil metamfetamin zhruba v deseti případech, jedna várka obsahovala od 400 do 800 gramů drogy.

