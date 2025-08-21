Členům drogového gangu hrozí až 18 let vězení, soud v Liberci dnes rozhodne

Rozsudek si vyslechne i Votava, jehož obžaloba považuje za hlavního organizátora. Votava odmítá, že by šlo o organizovaný gang.
Žalobkyně mu navrhuje 14 let vězení, obhajoba pro něj žádá trest při dolní hranici sazby, což je osm až deset let. Verdikt vyslechne i jeden z údajných vařičů drogy, jemuž státní zástupkyně navrhuje 12 let vězení. Podmíněné tresty pak chce pro další dva obžalované, kteří měli v gangu podle spisu okrajovou roli.
Pervitin vyráběli členové skupiny v podomácku zhotovené laboratoři na různých místech v Liberci, v Proseči nad Nisou, v chatě u nádrže Fojtka v Mníšku či v Raspenavě. Vařiči se střídali, bylo jich pět.
Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let
Zbývajících sedm obžalovaných se rozsudek dozvědělo již dříve. Šlo převážně o ty, kteří prohlásili vinu, a nebylo tak nutné další dokazování. Soud jim uložil tresty od podmínek po 11 let vězení.
Nejpřísnější trest z nich dostal Martin Hendrych, který vyrobil metamfetamin zhruba v deseti případech, jedna várka obsahovala od 400 do 800 gramů drogy.