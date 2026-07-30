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Krajská samoobslužná prodejna láká na regionální zboží. Otevřená je nonstop

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  15:43
I noční nákupy umožňuje regionální vzorová prodejna v Liberci, kterou otevřel Liberecký kraj. Samoobslužný obchod, který je v přízemí budovy D krajského úřadu otevřený nepřetržitě, vpustí dovnitř jen zákazníka s aplikací či zákaznickou kartou. A bez zaplacení jej nenechá odejít.

Momentálně obchod prezentuje zboží od zhruba tří desítek producentů z kraje, zájemci si mohou vybírat od potravin přes keramické výrobky a oděvy až po bižuterii či šperky. Časem by se měla nabídka výrazně rozšířit, například o chlazené potraviny.

Nový samoobslužný obchod je v přízemí budovy D krajského úřadu. Otevřený je nepřetržitě.
Nový samoobslužný obchod je v přízemí budovy D krajského úřadu. Otevřený je nepřetržitě.
Nový samoobslužný obchod je v přízemí budovy D krajského úřadu. Otevřený je nepřetržitě.
Aby se nakupující dostal dovnitř, potřebuje mít staženou aplikaci StoreUP, která mu otevře dveře. Zboží nakonec zaplatí na samoobslužné pokladně.
15 fotografií

„Budeme zde prodávat výhradně výrobky našich regionálních výrobců sdružených pod značkou Liberecký kraj sobě,“ uvedl Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje (ARR), která má obchod ve správě.

Aby se nakupující dostal dovnitř, potřebuje mít staženou aplikaci StoreUP, která mu doslova otevře (dvoje kontrolní) dveře. Poté může nakupovat jako v běžném obchodě. Zboží nakonec zaplatí na samoobslužné pokladně.

„Samozřejmě to jde pouze kartou. Zaplatíte, vezmete si zboží a odcházíte z prodejny tak, že si pípnete přes aplikaci pomocí QR kódu, abyste mohli prostor opustit,“ popsal Pavel Kozler, jednatel společnosti Knowinstore, která poskytla potřebné technologie.

Podle Andrey Fulkové z tiskového oddělení kraje mohou lidé bez chytrého telefonu alternativně požádat o osobní zákaznickou kartu. „Celý prostor je samozřejmě monitorován, aby nedocházelo k nějakým nekalostem,“ dodal Kozler.

V nové regionální prodejně nakoupí lidé bez obsluhy, otevřená bude 24 hodin denně

Na prodejnu na dálku dohlíží služba centrální ochrany, která by měla zachytit jakékoliv nestandardní chování. Aby si alkoholické výrobky, například medovinu, nekupovali nezletilí, si ohlídá samotná pokladna. Do aplikace se totiž musí zákazník přihlašovat pomocí své identity.

A kdyby cokoliv nefungovalo, nebo měl někdo obavy z toho, že v prodejně zůstane uvězněn? „Přímo u pokladny je interkom. Tam člověk zavolá, služba se s ním spojí a poskytne mu radu. Nonstop,“ ubezpečil jednatel Knowinstore.

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Pokud by si zákazník oblíbil konkrétního producenta, ale chtěl by trochu jiné zboží, může si na jeho webu produkt objednat. Bude mu následně doručen do místního boxu.

„Není to komerční věc typu do 12 objednáte, zítra to tam máte. Domluví se třeba, že sem výrobce za 14 dní bude mít cestu, a při ní to doručí do boxu. Jsou to často rukodělné výrobky, takže tam většinou není míra spěchu,“ domnívá se Kozler. K vyzvednutí z boxů (některé jsou i chlazené) postačí zákazníkovi kód, který obdrží do své aplikace.

Dobrovský z ARR dále upozornil, že v nových prostorech má agentura k dispozici malou místnost pro školení a spolupráci s regionálními výrobci, kterým pomáhá s propagací jejich práce.

Způsob, jak udržet obchody v menších obcích

„Věřím, že tento koncept bude úspěšný. Že tu jednak podpoříme regionální producenty a také, že se tu provozovatelé třeba naučí, jak mít otevřeno bez přítomnosti obsluhy,“ zamyslel se hejtman Martin Půta.

Podle něj vzorová prodejna slouží jako praktická ukázka, jak pomocí moderní technologie zachovat obchody i v menších obcích nebo třeba na sportovištích, kde není jednoduché obchod či základní služby udržet.

Vybudování prodejny, respektive nového odbytového místa pro krajskou produkci, vyšlo kraj na necelé tři miliony korun včetně daně.

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