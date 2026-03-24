Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Matěj Klimša
  16:27
Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči ve všech částech kraje.
Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)
Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)
Stávající vchod do nemocnice v České Lípě
Zlepšení péče o pacienty nejen na Českolipsku by měla podle Libereckého kraje...
6 fotografií

Pacientům teď nabízí přes 1 600 lůžek a pracuje v ní téměř pět tisíc zaměstnanců. Podle hejtmana Martina Půty je spojení výhodné pro všechny strany.

„Můžeme díky tomu zvýšit dostupnost zdravotnické péče, udržet její rozsah a přinese nám to také potřebné kapacity a zdroje na další zvyšování kvality jak centrových a odborných pracovišť, tak ambulantní péče,“ přiblížil Půta s tím, že obdobnou cestou jdou také další kraje v Česku.

Kraj v České Lípě plánuje už i první investice, chtěl by tam v nejbližších letech vybudovat třeba nový urgentní příjem. „Už teď máme téměř nasmlouvaného projektanta. Částka přesahuje 400 milionů korun, tak jak je to naplánované,“ popsal generální ředitel KNL Richard Lukáš.

Modernizace a rozšíření čeká také endoskopické oddělení. „A to včetně techniky a mobiliáře. Začít se má v letošním roce. Řeší se i modernizace lůžkové stanice na následnou rehabilitační péči, tam bychom měli rádi na konci letošního roku dokončeno,“ prozradil hejtman, podle kterého by se měl vybudovat také třetí výjezd z areálu pro integrovaný zdravotní systém.

K českolipské nemocnici by mohla přibýt i budova bývalé okresní hygieny. „My už se zabýváme tím, jak ji využijeme. Základním tématem bude školka. Už teď máme připravenou smlouvu s jednou školkou ve městě. Docela se těším, protože se to velmi osvědčuje,“ konstatoval Lukáš s tím, že školka bude sloužit pro děti zaměstnanců.

„Jsme v prostředí, kdy nám konkurují velmi schopné privátní subjekty, jako je společnost Movela. Je to jistě konkurence, které si musíme hledět a ne zaspat vedle nich, což je další z našich starostí,“ vyzdvihl Lukáš.

Nemocnice jsou spojené tři měsíce, zatím jde o přechodový režim. Primář oddělení ARO z českolipské nemocnice Vladimír Nedvěd věří, že se projekt ukáže jako klíčový.

„Intenzivně spolupracujeme s oddělením manažerky kvality, tak abychom během roku 2026 nastavili všechny procesy a standardy tak, aby už ten další další rok byl skutečně společný, abychom fungovali jako jeden subjekt.“

V budoucnu přibudou i nová oddělení

Kraj si nechává zároveň zpracovat studie, které ukážou, jak na tom nemocnice aktuálně je a jaké jsou do budoucna možnosti směřování lékařské péče. „Věřím, že se v České Lípě podaří v dalších letech otevřít i některá oddělení, která tady třeba doposud nebyla,“ předeslal Půta.

KNL se už v minulosti úspěšně spojila s menšími zdravotními subjekty, a to s nemocnicemi v Turnově a Frýdlantě. O připojení českolipské nemocnice rozhodovalo celkem 132 zastupitelů.

„Někdy se zdá, že je dnes velmi obtížné se v politickém prostředí dohodnout na čemkoliv. Musím říct, že tady to je jeden z mála okamžiků, kdy se dohodlo, že zdravotnictví v kraji má skutečně prioritu,“ nastínil starosta Turnova Tomáš Hocke, podle kterého je vstup KNL do České Lípy velká výzva a závazek.

„Vznikla velká společnost, která bude jak ekonomicky, tak zdravotnicky fungovat perfektně,“ míní místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka bylo rozhodování o spojení nemocnic jedno z těch nejtěžších, ale věří, že bude mít do budoucna pozitivní dopad.

Kraj vidí v propojování krajských zdravotnických zařízení také úsporu nákladů a lepší vyjednávací pozici vůči zdravotním pojišťovnám nebo dodavatelům materiálu.

Jednotlivé listinné akcie společnosti teď nově nahradily akcie hromadné. Základní kapitál KNL se po sloučení navýšil o více než 150 milionů korun, tedy na zhruba jednu miliardu a 200 milionů korun. Podíl akcionářů odpovídá jejich vkladu. Více než tři čtvrtiny drží Liberecký kraj.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl...

24. března 2026  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.