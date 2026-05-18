„Restaurátoři pracovali s drobnými přestávkami přes šestnáct hodin. Byl to závod s časem. Spěchali, aby beton neztvrdl,“ sdělil v pondělí převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer.
Podle něj nyní restaurátoři dokončují opravu lebky, aby byla ve stavu jako před krádeží. „Pracují na finální podobě lebky se zapojením odpadlých kousků, které jsem nalezl v tom rozbitém relikviáři.“
Restaurátoři podle děkana použili různé nástroje na velmi opatrné odstraňování betonu. „Pomohly jim snímky, které dostali od policie. Šlo o rentgen a CT. Ty ukázaly, kde v betonu se lebka nachází.“
Podle Miloše Krčmáře, ředitele Národního památkového ústavu v Liberci, je lebka v pořádku i díky restaurátorskému zásahu, který na ní probíhal před zhruba rokem a půl.
„Restaurátoři nyní řeší, jak lebku vysušit, protože byla v betonové směsi, kde na ni působila vlhkost,“ upozorňuje Krčmář.
Vyhlížení návratu
Přestože je lebka stále v péči restaurátorů, církev věří, že by se mohla do baziliky navrátit už do konce měsíce. Zvlášť když v sobotu 30. května se koná pouť zasvěcená svaté Zdislavě.
„Otázkou ale je, zda a jakým způsobem ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo, a jak je část veřejnosti tímto zločinem ovlivněna, v tom smyslu, že stojí na straně pachatele,“ uvedl už v neděli děkan v rozhovoru pro iDNES.cz.
Pětatřicetiletý pachatel lebku ukradl v úterý, policie ho po několika dnech dopadla. Kriminalistům se při výslechu přiznal, že lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Krádež odůvodnil nesouhlasem s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít.
Na páteční tiskové konferenci policisté sdělili, že výslech podezřelého trval několik hodin a vyšetřovatelé při něm museli použít nestandardní psychologické postupy.
Podle zjištění portálu Novinky.cz přinesli k jeho výslechu růženec. „Mělo to být něco s Bohem,“ sdělil portálu důvěryhodný zdroj. Podle dřívějších spekulací měl být u výslechu přítomen člen dominikánů, kteří spravují baziliku v Jablonném.
Za krádež muži hrozí až osm let vězení, obviněn je také z výtržnictví a poškozování cizí věci. Vyšetřován je na svobodě.
Obhájce obviněného Vít Pavko řekl, že jeho klient lituje toho, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.
16. května 2026